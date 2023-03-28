"День позора" - Запад и Россия раскритиковали решение МОК. А что НОК Беларуси?

🎤 Мнение

Опубликовано: 28.03.2023 21:34 , Обновлено: 28.03.2023

Некоторые страны на Западе и Россия уже отреагировали на решение МОК рекомендовать спортивным федерациям допустить белорусских и российских к международным соревнованиям, но с жёсткими ограничениями. Как ни странно, все выказали недовольство.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что решение комитета является “пощечиной для всех украинских спортсменов”, опубликовав сообщение в Twitter. “Я бы хотела, чтобы российские и белорусские спортсмены остались исключенными. У России нет никаких причин возвращаться в мировой спорт”, - заявила она.

Владимир Кличко, бывший украинский боксер-профессионал, обвинил президента МОК Томаса Баха в том, что он служит “цветам и интересам России”.

Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что это был “день позора для МОК” опубликовав сообщение в Twitter с большим еоляичевтом восклицательных знаков: “Что позитивного сделала Россия для того, чтобы ее спортсмены теперь принимали участие в соревнованиях!! После Бучи, Ирпеня, Гостомеля!! После ежедневных бомбардировок гражданских объектов!!”

В российском Национальном олимпийском комитете тоже остались недовольны.

“Нейтральный статус – это очевидная дискриминация по национальному признаку, нарушение базовых прав человека и гражданина, на что неоднократно обращали внимание на протяжении нескольких последних месяцев международные специалисты по гуманитарным вопросам, в том числе эксперты ООН по правам человека. Показательно, что их позиция почти полностью проигнорирована”, - говорится в официальном заявлении НОК РФ.

“Таким образом, нынешние параметры допуска никак не будут способствовать возвращению российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Решения Исполкома МОК являются не более, чем фарсом, который не направлен на нормализацию ситуации, в которой грубо нарушаются базовые принципы Олимпийской хартии и Устава ООН”, - возмутились в НОК страны, вторгнувшейся в Украину и оказавшейся впоследствии под санкциями.

На момент написания новости НОК Беларуси не делал никаких комментариев по поводу решения МОК.