Между Новой Зеландией и Гвинеей-Бисау. Сборная Беларуси по футболу выбыла из топ-100 рейтинга ФИФА

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Опубликовано: 21.09.2023 14:20 , Обновлено: 28.01.2025

В обновленном рейтинге ФИФА белорусская национальная команда упала с 98-го на 105-е место. Белорусские футболисты потеряли семь позиций и теперь располагаются между Новой Зеландией и Гвинеей-Бисау.

Список лучших сборных мира появился 21 сентября на сайте организации. В числе обогнавших Беларусь среди прочих оказался Казахстан, который поднялся на четыре строчки и замкнул топ-100. На 1-й позиции осталась Аргентина, вслед за ней идут Франция, Бразилия, Англия и Бельгия. Топ-100 замыкает Казахстан, который понялся с 104-го места.

Среди стран-соседок Беларусь обгоняет Литву и Латвию, а полностью их ранжир выглядит так:

Украина (24);

Польша (30);

Россия (39);

Латвия (136);

Литва (143).

Как в Беларуси посмотреть матчи Лиги чемпионов 2023/24?

[info_b]Рейтинг ФИФА обновляется раз в два месяца. Свою наивысшую позицию сборная Беларуси занимала в нем в феврале 2011 года, когда расположилась на 36-м месте. Следующий рейтинг футбольных сборных планеты планируют обнародовать 26 октября.[/info_b]

За прошедшие два месяца белорусские футболисты под руководством нового тренера испанца Карлоса Алоса Феррера сыграли два гостевых отборочных матча Евро-2024. В первом из них сыграли с командой Андорры со счетом 0:0, а потом уступили израильтянам (0:1).

Испанец Феррер согласился стать главным тренером футбольной сборной Беларуси

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что футболисты белорусской сборной станцевали с хасидами после проигрыша сборной Израиля.

Футболисты белорусской сборной станцевали с хасидами после проигрыша сборной Израиля