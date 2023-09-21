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Между Новой Зеландией и Гвинеей-Бисау. Сборная Беларуси по футболу выбыла из топ-100 рейтинга ФИФА

Между Новой Зеландией и Гвинеей-Бисау. Сборная Беларуси по футболу выбыла из топ-100 рейтинга ФИФА
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В обновленном рейтинге ФИФА белорусская национальная команда упала с 98-го на 105-е место. Белорусские футболисты потеряли семь позиций и теперь располагаются между Новой Зеландией и Гвинеей-Бисау.

Список лучших сборных мира появился 21 сентября на сайте организации. В числе обогнавших Беларусь среди прочих оказался Казахстан, который поднялся на четыре строчки и замкнул топ-100. На 1-й позиции осталась Аргентина, вслед за ней идут Франция, Бразилия, Англия и Бельгия. Топ-100 замыкает Казахстан, который понялся с 104-го места.

Среди стран-соседок Беларусь обгоняет Литву и Латвию, а полностью их ранжир выглядит так:

  • Украина (24);
  • Польша (30);
  • Россия (39);
  • Латвия (136);
  • Литва (143).

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[info_b]Рейтинг ФИФА обновляется раз в два месяца. Свою наивысшую позицию сборная Беларуси занимала в нем в феврале 2011 года, когда расположилась на 36-м месте. Следующий рейтинг футбольных сборных планеты планируют обнародовать 26 октября.[/info_b]

За прошедшие два месяца белорусские футболисты под руководством нового тренера испанца Карлоса Алоса Феррера сыграли два гостевых отборочных матча Евро-2024. В первом из них сыграли с командой Андорры со счетом 0:0, а потом уступили израильтянам (0:1).

Испанец Феррер согласился стать главным тренером футбольной сборной Беларуси

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что футболисты белорусской сборной станцевали с хасидами после проигрыша сборной Израиля.

Футболисты белорусской сборной станцевали с хасидами после проигрыша сборной Израиля

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