Футболисты белорусской сборной станцевали с хасидами после проигрыша сборной Израиля

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Опубликовано: 14.09.2023 11:28 , Обновлено: 14.09.2023

Игроков сборной Беларуси на днях заметили в международном аэропорту имени Бен-Гуриона в израильском Тель-Авиве. Те прямо в здании аэропорта пустились в пляски с бреславскими хасидами, которые направлялись в украинский город Умань, чтобы встретить там еврейский Новый год у могилы раввина Нахмана Бреславского.

На видео, снятом в аэропорту, интернет-пользователи рассмотрели, в частности, бывшего футболиста минского «Динамо» Ивана Бахара, который сейчас играет за израильский клуб «Ирони» (Кирьят-Шмона). Белорусские футболисты на видео с задором присоединились к традиционным еврейским танцам паломников из числа бреславских хасидов.

[info_b]Бреславские хасиды - последователи одного из течений хасидского иудаизма, основанного раввином Нахманом из Брацлава, правнуком Бааль-шем-Това, основателя хасидизма. Важным аспектом для бреславских хасидов, изучающих и соблюдающих Тору, является радость. Их служение отличается от других направлений особой эмоциональностью - религиозные обряды часто сопровождаются хлопанием, пением и танцами.

Украинский городок Умань в Черкасской области является традиционным местом паломничества для бреславских хасидов, поскольку именно там находится могила их духовного вдохновителя раввина Нахмана. Паломничества зачастую организовывают в преддверии значимых религиозных праздников, в частности Рош ха-шаны, еврейского Нового года, который в этом году иудеи будут отмечать с 15 по 17 сентября.[/info_b]

Отметим, что 12 сентября сборная Беларуси по футболу проиграла сборной Израиля в отборочном матче чемпионата Европы - 2024. Встреча двух команд завершилась победой израильтян со счетом 1:0.

Таким образом, футболисты белорусской сборной потерпели четвертое поражение в квалификационном раунде чемпионата Европы 2024 года. Сейчас команда занимают четвертую строку в Группе I, а в следующем туре ей предстоит сыграть “домашний” матч с Румынией.