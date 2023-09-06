Как в Беларуси посмотреть матчи Лиги чемпионов 2023/24?

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Опубликовано: 06.09.2023 12:59 , Обновлено: 28.01.2025

Где белорусам смотреть Лигу чемпионов УЕФА 2023/24? Групповой этап одного из самых захватывающих футбольных событий должен начаться 19 сентября, однако белорусские телеканалы эти матчи транслировать не будут. Так что вопрос, на самом деле, не из легких. Но мы нашли несколько вариантов.

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Лига чемпионов УЕФА (ЛЧ) — это ежегодный футбольный турнир, в котором участвуют лучшие клубные команды Европы. Турнир начался в 1955 году и с тех пор стал одним из самых престижных и зрелищных в мире футбола.

Финальный матч ЛЧ 2023/24 запланирован на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Победитель квалифицируется в групповой этап следующего сезона и сыграет в матче за Суперкубок УЕФА 2024 года против победителя Лиги Европы УЕФА 2023/24.

К слову, этот сезон станет последним с нынешним форматом группового этапа с 32 командами, так как с сезона 2024/2025 организаторы пообещали ввести новый формат еврокубков.[/info_b]

Почему белорусское ТВ не покажет ЛЧ?

На официальном сайте УЕФА опубликован список правообладателей трансляций Лиги чемпионов, которые могут найти в своих странах болельщики. Однако ни Белтелерадикомпании (которая до 2021 года десятилетиями освещала матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы), ни даже просто Беларуси в нем нет.

Так что на белорусских телеканалах искать ЛЧ не стоит.

Как все же посмотреть Лигу чемпионов?

Однако в списке правообладателей есть Россия, а именно Match TV (Матч ТВ) — национальный спортивный телеканал РФ. Если у вас вдруг есть к нему доступ, то вы счастливчик.

Если доступа нет, то можно купить пакет, например, на сайте платного интерактивного телевидения IPTV. Стоимость стартует от 1,5$ в месяц.

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К слову, в Интернете можно найти описания способов посмотреть футбол не совсем легально. Но мы о них рассказывать не будем, так это нарушение авторских прав FIFA и EBU.

Почитайте в Сети, как пользоваться на андроид-устройстве, например, программой Televizo. Само приложение доступов к каналам не предоставляет, а является IPTV плеером. А в инструкциях и форумах часто есть советы где достать плейлисты для нее им подобных. Ну вы поняли…

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А UEFA.tv будет транслировать матчи?

Что касается сервиса UEFA.tv, с помощью которого белорусы раньше бесплатно смотрели соревнования по футболу (в том числе и Лигу чемпионов) в режиме реального времени, то здесь не все до конца понятно.

На сайте в разделе FAQ на момент написания новости сказано:

«Прямые трансляции матчей Лиги чемпионов УЕФА, Суперкубка УЕФА, Лиги Европы УЕФА, ЕВРО, Лиги наций УЕФА и европейской квалификации УЕФА недоступны для просмотра на сайте UEFA.tv. Тем не менее, на платформе будут доступны отложенные основные моменты каждого из этих соревнований».

Расписание матчей

Матчи группового этапа:

1-й тур: 19/20 сентября 2023 г.

2-й тур: 3/4 октября 2023

г. 3-й тур: 24/25 октября 2023 г.

4-й тур: 7/8 ноября 2023 г.

5-й тур: 28/29 ноября 2023 г.

6-й тур: 12/13 декабря 2023 г.

Плей-офф:

1/8 финала: 13/14/20/21 февраля и 5/6/12/13 марта 2024 г.

Четвертьфиналы: 9/10 и 16/17 апреля 2024 г.

Полуфиналы: 30 апреля/1 мая и 7/8 мая 2024 г.

Финал: 1 июня 2024 г.

Результаты жеребьевки

Группа A: «Бавария» (Германия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Копенгаген» (Дания), «Галатасарай» (Турция).

Группа B: «Севилья» (Испания), «Арсенал» (Англия), «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды), «Ланс» (Франция).

Группа C: «Наполи» (Италия), «Реал Мадрид» (Испания), «Брага» (Португалия), «Унион Берлин» (Германия).

Группа D: «Бенфика» (Португалия), «Интер Милан» (Италия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Реал Сосьедад» (Испания).

Группа E: «Фейеноорд» (Нидерланды), «Атлетико Мадрид» (Испания), «Лацио» (Италия), «Селтик» (Шотландия).

Группа F: «ПСЖ» (Франция), «Боруссия Дортмунд» (Германия), «Милан» (Италия), «Ньюкасл» (Англия).

Группа G: «Манчестер Сити» (Англия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Янг Бойс» (Швейцария).

Группа H: Барселона» (Испания), «Порту» (Португалия), «Шахтер Донецк» (Украина), «Антверпен» (Бельгия).

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