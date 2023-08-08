Испанец Феррер согласился стать главным тренером футбольной сборной Беларуси

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Опубликовано: 08.08.2023 10:43 , Обновлено: 08.08.2023

Во вторник, 8 августа, стало известно, что главным тренером сборной Беларуси по футболу стал 48-летний испанский специалист Карлос Алос Феррер.

Испанец сменил Георгия Кондратьева, который ушел в отставку с должности главного тренера 29 июня. Новый наставник ранее выступал игроком в испанском клубе “Тортоса”. Став тренером работал с юниорской командой “Барселоны” (U-19), в клубах Польши, Марокко, Катара, Кипра и Казахстана, сообщил “Прессбол”.

Кондратьева сняли с поста главного тренера сборной Беларуси по футболу

В 2017 году под его руководством “Кайрат” из Алматы стал обладателем Кубка Казахстана. С 2022 года возглавлял сборную Руанды.

[info_b]Свой следующий матч сборная Беларуси проведет 9 сентября в гостях у команды Андорры в 5-м туре отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. После четырех проведенных встреч в квалификационной группе I белорусские футболисты имеют 3 очка, победив команду Косово (2:1). В пассиве поражения от Швейцарии (0:5), Румынии (1:2) и Израиля (1:2). Турнирное положение: Швейцария - 10 очков, Румыния - 8, Израиль - 7, Беларусь - 3, Косово - 3, Андорра - 1, напомнила БелТА[/info_b]

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что экс-главный тренер сборной Беларуси по футболу рассказал, что надо делать со сборной:

«Есть заслуженно неслабые» — Пунтус рассказал, что надо делать со сборной Беларуси по футболу

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