Лига наций и не только. Мининформ расширил список игр, которые разрешил показывать без согласия УЕФА

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Опубликовано: 07.06.2024 07:56 , Обновлено: 07.06.2024

Министерство информации Беларуси расширило перечень правообладателей, чьи объекты интеллектуальной собственности в Беларуси разрешено использовать без их официального согласия и разрешения. Соответствующие корректировки к своему февральскому постановлению ведомство внесло 5 июня 2024 года.

Новое постановление появилось на Национальном правовом интернет-портале в пятницу, 7 июня. В нём помимо матчей чемпионата мира по пляжному футболу 2024 года, организуемых Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА), и матчей чемпионата Европы по футболу, который Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) этим летом проводит в Германии, появились ещё два пункта.

Не сумев добиться официального разрешения на трансляцию игр, Мининформ также внёс в свой особый перечень матчи Лиги наций и товарищеские матчи с участием национальной сборной Беларуси по футболу.

Напомним, ранее в УЕФА пригрозили лишить белорусские команды финансовых бонусов за игры в еврокубках, если белорусские телеканалы будут вести трансляцию матчей Евро-2024 без официального разрешения Союза.

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Ранее Telegraf.news сообщил, что ещё в январе прошлого года власти Беларуси разрешили использовать некоторые объекты интеллектуальной собственности без согласия правообладателей. Это касалось правообладателей или организаций по коллективному управлению имущественными правами из так называемых «недружественных стран».

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Под ними белорусские власти понимают «иностранные государства, совершающие недружественные действия». Конкретных правообладателей и организации, чьими объектами интеллектуальной собственности в Беларуси разрешают пользоваться без официального разрешения, прописывают в отдельном документе.

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