УЕФА пригрозил лишить денег АБФФ и белорусские клубы. Что произошло?

Опубликовано: 27.05.2024 10:49 , Обновлено: 27.05.2024

УЕФА запретил трансляцию на белорусском телевидении матчей по футболу "Евро-2024", однако это не помешало властям обойти санкции и найти выход из сложившейся ситуации. В ответ на это в спортивной организации пригрозили лишить белорусские команды финансовых бонусов за игру в еврокубках.

С начала вооружённого конфликта между Россией и Украиной в феврале 2022 года РФ столкнулась с рядом санкций. Аналогичную политику власти ЕС ввели и в отношении нашей страны. Так, например, речь идёт о некоторых препятствиях со стороны ФИФА и УЕФА.

Обе организации запретили белорусским вещателям показывать главные турниры, в том числе предстоящий “Евро-2024”, который должен пройти в Германии. Однако Министерство информации нашло выход: там решили включить УЕФА в особый перечень правообладателей, чьи объекты интеллектуальной собственности в РБ разрешено использовать без их согласия и разрешения. Соответствующее решение Миниформа [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22441422” target=“_blank” rel=“noopener”] опубликовали [/link] на Национальном правовом Интернет-портале.

[info_b]Ранее в данный перечень, который действует до конца 2024 года, также попала ФИФА. Аналогичным образом Мининформ разрешал транслировать без разрешения правообладателя игры в рамках чемпионата мира по пляжному футболу 2024 года.[/info_b]

Покупка прав на трансляцию “Евро-2024” — дело недешёвое. УЕФА категорически против, чтобы Беларусь транслировала матчи с помощью “украденного сигнала”, передало польское издание Sportowe fakty. Согласно ему, в Республике “уже начались мероприятия, направленные на получение нелегального сигнала с турнира в Германии”. По словам представителей УЕФА, если Беларуси это удастся, страна “украдёт миллионы денег”.

В связи с предстоящей угрозой Союз европейских футбольных ассоциаций пригрозил лишить белорусские команды финансовых бонусов за игру в еврокубках. Однако речь идёт о суммах, намного меньших, чем те, которые нужно потратить на покупку прав на показ чемпионата Европы, заявили польские СМИ.

Ранее Telegraf.news писал, что ещё в январе прошлого года власти Беларуси разрешили использовать некоторые объекты интеллектуальной собственности без согласия правообладателей. Это касалось правообладателей или организаций по коллективному управлению имущественными правами из так называемых «недружественных стран».

Власти Беларуси разрешили использовать фильмы и музыку без согласия правообладателей из «недружественных стран»