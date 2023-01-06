Власти Беларуси разрешили использовать фильмы и музыку без согласия правообладателей из «недружественных стран»

Опубликовано: 06.01.2023 08:47 , Обновлено: 06.01.2023

Власти Беларуси разрешили использовать некоторые объекты интеллектуальной собственности без согласия правообладателей из «недружественных стран». Об этом сказано в законе №241-3 от 3 января «Об ограничении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности», которые опубликовали 6 января на Национальном правовом-интернет-портале.

Целью там назвали «обеспечение функционирования информационно-коммуникационной инфраструктуры, создание условий для цифрового развития и повышения уровня информационной безопасности, развития интеллектуального и духовно-нравственного потенциала общества, обеспечения доступа к достижениям мировой культуры и событиям современной жизни».

Согласно документу, власти разрешили использовать без необходимых разрешений:

компьютерную программу , правообладателем которой является лицо, включенное в перечень правообладателей компьютерных программ;

, правообладателем которой является лицо, включенное в перечень правообладателей компьютерных программ; аудиовизуальное произведение , правообладателем которого является лицо либо имущественные права на которое находятся в управлении организации по коллективному управлению имущественными правами, включенные в перечень правообладателей аудиовизуальных произведений и организаций по коллективному управлению имущественными правами, входящее в состав телепрограммы , редакцией которой является государственная организация, определенная частью третьей настоящей статьи, и (или) используемое кинопрокатными и (или) кинозрелищными организациями;

, правообладателем которого является лицо либо имущественные права на которое находятся в управлении организации по коллективному управлению имущественными правами, включенные в перечень правообладателей аудиовизуальных произведений и организаций по коллективному управлению имущественными правами, входящее в состав , редакцией которой является государственная организация, определенная частью третьей настоящей статьи, и (или) используемое кинопрокатными и (или) кинозрелищными организациями; музыкальное произведение , правообладателем которого является лицо либо имущественные права на которое находятся в управлении организации по коллективному управлению имущественными правами, включенные в перечень правообладателей музыкальных произведений и организаций по коллективному управлению имущественными правами;

, правообладателем которого является лицо либо имущественные права на которое находятся в управлении организации по коллективному управлению имущественными правами, включенные в перечень правообладателей музыкальных произведений и организаций по коллективному управлению имущественными правами; передачу организации вещания , правообладателем которой является лицо, включенное в перечень правообладателей передач.

Также законом предусмотрено, что за использование ПО, аудиовизуальных и музыкальных произведений, передач должно выплачиваться вознаграждение, если правообладателем не допускается использование объектов без выплаты вознаграждения. Его должны будут зачислять на счета патентного органа, где будет храниться до востребования правообладателем или организацией по коллективному управлению имущественными правами в течение трех лет с момента зачисления.

Патентный орган не сможет распоряжаться данными средствами, но получает право использовать не более 20% от суммы на покрытие своих расходов, связанных с учетом вознаграждения и выплатой его правообладателю. Если деньги не будут востребованы в течение трех лет, то патентный орган должен перечислить средства в республиканский бюджет.

Кроме того, документом допускается ввоз на территорию страны и введение в гражданский оборот товаров, в которых применены объекты интеллектуальной собственности, без согласия правообладателей из иностранных государств. А «использование без согласия (разрешения) правообладателей объектов интеллектуальной собственности, примененных (содержащихся, включенных) в таких товарах (группах товаров), необходимое для использования этих товаров (групп товаров) в соответствии с их назначением, не признается нарушением исключительных прав на эти объекты»

[info_b]Подробнее закон можно почитать по ссылке.[/info_b]

Напомним, в апреле 2022 года Совет министров Беларусипринял постановление «О перечне иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц». В список «недружественных» для Беларуси государств вошли почти 40 стран.