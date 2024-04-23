Совмин ограничил прибыль, которую могут получить в Беларуси лица из «недружественных стран»
Совет министров Беларуси решил ввести ещё одну "специальную ограничительную меру" в отношении граждан и организаций из стран, которые "совершают недружественные действия в отношении Республики Беларусь, ее граждан или организаций". До 31 декабря 2025 года правительство решило ограничить для таких "недружественных стран" прибыль, которую их граждане и юрлица могут получать в Беларуси.
Как пояснили авторы постановления, данная ограничительная мера была введена для “обеспечения защиты национальных интересов” Беларуси. Условия новых ограничений прописали в постановлении Совмина №299, которое было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале во вторник, 23 апреля.
Согласно этому документу, иностранным участникам, собственникам имущества юридических лиц Республики Беларуси (то есть резидентам страны) будут ограничены выплаты прибыли и дивидендов. Действовать такие ограничения будут в случае, если сумма выплаченных в течение календарного года прибыли или дивидендов превысит 80 тыс. базовых величин (или эквивалент этой суммы в иностранной валюте (на сегодня эта сумма равна 3,2 млн рублей ) - в совокупности на всех иностранных участников, собственников имущества.
При этом ограничение на выплату прибыли и дивидендов не будет распространяться на тех резидентов, которые получат официальное разрешение от областного (в случае со столицей - Минского городского) исполнительного комитета. Такое разрешение резиденту из “недружественной страны” придётся получать на каждую выплату, а получить её можно лишь при условии соответствия резидента в совокупности критериев, чётко прописанных в постановлении.
Отметим, что под странами, “совершающими недружественные действия” в отношении Беларуси и белорусов, правительство понимает следующие государства:
- Австралия.
- Члены Европейского союза.
- Канада.
- Лихтенштейн.
- Норвегия.
- Новая Зеландия.
- Албания.
- Исландия.
- Северная Македония.
- Великобритания.
- Соединенные штаты Америки.
- Черногория.
- Швейцария.
Ранее Telegraf.news сообщил, что Совет министров Беларуси решил урезать доходы инвесторов из так называемых недружественных Беларуси стран. С 1 апреля 2024 года дивиденды таких иностранных компаний будут облагаться налогом на доходы по повышенной ставке — вместо нынешних 15% иностранцам придётся отдавать в пользу государства все 25%.
Совмин урезал доходы инвесторов из недружественных стран в Беларуси