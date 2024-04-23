Совмин ограничил прибыль, которую могут получить в Беларуси лица из «недружественных стран»

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Опубликовано: 23.04.2024 08:37 , Обновлено: 23.04.2024

Совет министров Беларуси решил ввести ещё одну "специальную ограничительную меру" в отношении граждан и организаций из стран, которые "совершают недружественные действия в отношении Республики Беларусь, ее граждан или организаций". До 31 декабря 2025 года правительство решило ограничить для таких "недружественных стран" прибыль, которую их граждане и юрлица могут получать в Беларуси.

Как пояснили авторы постановления, данная ограничительная мера была введена для “обеспечения защиты национальных интересов” Беларуси. Условия новых ограничений прописали в постановлении Совмина №299, которое было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале во вторник, 23 апреля.

Согласно этому документу, иностранным участникам, собственникам имущества юридических лиц Республики Беларуси (то есть резидентам страны) будут ограничены выплаты прибыли и дивидендов. Действовать такие ограничения будут в случае, если сумма выплаченных в течение календарного года прибыли или дивидендов превысит 80 тыс. базовых величин (или эквивалент этой суммы в иностранной валюте (на сегодня эта сумма равна 3,2 млн рублей ) - в совокупности на всех иностранных участников, собственников имущества.

При этом ограничение на выплату прибыли и дивидендов не будет распространяться на тех резидентов, которые получат официальное разрешение от областного (в случае со столицей - Минского городского) исполнительного комитета. Такое разрешение резиденту из “недружественной страны” придётся получать на каждую выплату, а получить её можно лишь при условии соответствия резидента в совокупности критериев, чётко прописанных в постановлении.

Отметим, что под странами, “совершающими недружественные действия” в отношении Беларуси и белорусов, правительство понимает следующие государства:

Австралия. Члены Европейского союза. Канада. Лихтенштейн. Норвегия. Новая Зеландия. Албания. Исландия. Северная Македония. Великобритания. Соединенные штаты Америки. Черногория. Швейцария.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Совет министров Беларуси решил урезать доходы инвесторов из так называемых недружественных Беларуси стран. С 1 апреля 2024 года дивиденды таких иностранных компаний будут облагаться налогом на доходы по повышенной ставке — вместо нынешних 15% иностранцам придётся отдавать в пользу государства все 25%.

Совмин урезал доходы инвесторов из недружественных стран в Беларуси