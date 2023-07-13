"Не надо делать из меня оппозиционера" - Драгун ответил, считает ли белорусских футболистов "подлецами"

🎤 Мнение

Опубликовано: 13.07.2023 18:05 , Обновлено: 13.07.2023

Теперь уже экс-футболист, бывший член сборной Беларуси, Станислав Драгун 13 июля попрощался с карьерой профессионального футболиста и сделал заявление по этому поводу. Спортсмен рассказал, что вместе с Минспорта принял "совместное решение" о созыве пресс-конференции, чтобы "расставить акценты" и попросить "не делать из него оппозиционера".

Свое выступление он начал с призыва к молодым футболистам “заниматься своим делом, футболом, игрой” и “ни в коем случае не лезть” в “дебри”.

“Каждый должен заниматься своим делом, спортсмены – спортом, футболисты – футболом, а политики – политикой”, - передает слова бывшего футболиста газета “СБ”.

На вопрос одного из журналистов, которых собрало министерство спорта, что “засевшая за границей пятая колонна” считает футболистов “молчунами”, “подлецами” и “приспособленцами”, экс-член сборной Беларуси заявил, что “эта тема уже набила оскомину, от нее устали”. “Давление всем надоело, все хотят просто играть в футбол”, - заявил Станислав Драгун.

“Не надо делать из меня оппозиционера. Я не подписывал никаких писем, никуда не уехал, я люблю свою страну, я хочу работать на благо белорусского футбола, если ему понадобятся мои знания и накопленный опыт”, - заявил он в ответ на вопрос, что из него делают “засланного казачка” и “противника режима”.

В то же время, Станислав Драгун признался, что в 2020 году под прессом “многотысячной толпы болельщиков” участвовал в записи видео против насилия. “Всем известно записанное в те дни футболистами видео «против насилия». Но мы записывали его исключительно с мирной целью, против насилия со всех сторон и не предполагали, что впоследствии оно будет восприниматься, как какое-то супероппозиционное. Все люди против насилия – это аксиома. Однако потом с другой стороны все перекрутили так, что из нас сделали врагов режима”, - пожаловался Станислав Драгун.

“Я еще перед хаосом 2020-го в одном из интервью сказал: это не моя война. Я не политик, я футболист. Этой позиции придерживаюсь и сейчас. Попробовал, понял: это совсем не то, чем стоит заниматься профессиональному спортсмену”, - заявил бывший спортсмен.

Станислав Драгун рассказал, отвечая на вопрос, что ему ближе - бчб-флаг или официальный, что выбирает государственный флаг и чувствует “обиду” к уехвашим из Беларуси политикам и спортсменам.

“Знаете, трудно выразить словами отношение к людям, которые работают на разрушение белорусского спорта. Решил уехать – пожалуйста, но не надо нам рассказывать оттуда, как жить, что-то запрещать и в чем-то ограничивать”, - заявил он.

35-летний Станислав Драгун — белорусский футболист, полузащитник. Выступал в сборной Беларуси. Мастер спорта международного класса. Один из лучших игроков в истории БАТЭ. Бронзовый призёр молодёжного чемпионата Европы 2011 в Дании. Капитан сборной Беларуси на Олимпийских играх 2012 в Лондоне.

Станислав Драгун сыграл за сборную 68 матчей, забил 11 голов. При этом команда одержала 21 победу, 16 ничьих и потерпела 31 поражение