"Есть заслуженно неслабые" - Пунтус рассказал, что надо делать со сборной Беларуси по футболу

🎤 Мнение

Опубликовано: 06.07.2023 19:37 , Обновлено: 06.07.2023

Экс-главный тренер сборной Беларуси по футболу Юрий Пунтус 6 июля заявил, что тренировать сборную должен немолодой белорус. По его словам, при этом в его команду должны входить "узкие специалисты".

”… это должен быть какой-то опытный человек, не молодой, на перспективу, а авторитетный для молодёжи, мотиватор. Верить в то, что к нам придёт большой специалист из рубежа — я сомневаюсь. Это будет характерный уровень невостребованности в своей стране”, - заявил главный тренере клуба “Макслайн”, напомнив в интервью изданию Sport5, что зарубежные тренеры будут требовать и совсем других гонораров.

По его словам Юрия Пунтуса, “в Беларуси работать иностранцу интересно”. Почему он так считает, тренер не уточнил, зато выказал уверенность, что специалист, “который сдвинет наш футбол”, обязательно будет белорусом.

“Главное — собрать тренерский штаб, чтобы главный тренер был опытным, а работать рядом должны специалисты узкой специальности, которые знают свой предмет. Если создать такую тренерскую команду, то всё получится. Ещё раз говорю, что нужен опытный белорусский тренер, который создаст боеспособную команду”, - настоял на своем Юрий Пунтус.

При этом тренер признался, что не понимает, что происходит с белорусскими футболистами. Он напомнил, что молодёжка не смогла два раза обыграть Андорру. “Мы обязаны были выигрывать, но нам чего-то не хватило”, - признался он.

“Наша сборная не выигрывала около 15 матчей, но смотрелась достойно. Сборная заслуженно выиграла у Косова и незаслуженно проиграла Израилю. Сказать, что у нас голо в национальной сборной, я так сказать не могу”, - сделал вывод Юрий Пунтус.

По его словам во взрослой сборной есть “футболисты, которых сегодня можно считать заслуженно неслабыми членами”.

Ранее Телеграф сообщил, что Георгий Кондратьев с 29 июня покинул пост главного тренера сборной Беларуси. Его запомнят как специалиста, который смог устроить для сборной серию без побед с 2021 по 2023 год. Однако в АБФФ его поблагодарили за проделанную работу. Нового наставника сборной так и не объявили.

Кондратьева сняли с поста главного тренера сборной Беларуси по футболу