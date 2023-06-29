Кондратьева сняли с поста главного тренера сборной Беларуси по футболу

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Опубликовано: 29.06.2023 14:25 , Обновлено: 29.06.2023

Георгий Кондратьев с 29 июня покинет пост главного тренера сборной Беларуси. Его запомнят как специалиста, который смог устроить для сборной серию без побед с 2021 по 2023 год. Однако в АБФФ его поблагодарили за проделанную работу.

“Сегодня, 29 июня, руководством Ассоциации «Белорусская федерация футбола» было принято решение о прекращении сотрудничества с главным тренером национальной сборной Республики Беларусь Георгием Кондратьевым и его штабом. АБФФ благодарит Георгия Петровича за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере”, - говорится в сообщении.

Кого назначили исполняющим обязанности главного тренера команды, в АБФФ решили умолчать. Известно, что вместе с Георгием Кондратьевым в отставку ушел и тренерский штаб сборной.

Напомним, что национальная сборная Беларуси 19 июня прервала серию поражений и впервые за два года одержала победу в официальном матче, обыграв в Будапеште сборную Косово в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Матч закончился с результатом 2:1.

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