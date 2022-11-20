Глава ФИФА Инфантино рассказал, что будет с пивом и геями на ЧМ-2022 в Катаре

Опубликовано: 20.11.2022 10:57 , Обновлено: 20.11.2022

Накануне чемпионата мира 2022 года в Катаре президент ФИФА Джанни Инфантино разразился часовым монологом в адрес западных критиков уже ставшего скандальным Чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.

“Мы получили много уроков от европейцев, от Западного мира, - заявил он, имея в виду критику ситуации с правами человека в Катаре. - За то, что мы, европейцы, делали последние 3000 лет, мы должны извиняться в течение следующих 3000 лет, прежде чем начинать давать уроки морали”.

Инфантино, несмотря на признание того, что все было не идеально, назвал некоторую критику “глубоко несправедливой” и обвинил Запад в двойных стандартах. Несмотря на то, что матч открытия стартует 20 ноября, Инфантино почти не говорил о футболе и сосредоточил свое внимание на том, что он назвал “лицемерием” западной критики.

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Итальянец открыл пресс-конференцию, выступая в течение часа, рассказав журналистам, что он знает, каково это - подвергаться дискриминации, заявив, что в детстве над ним издевались из-за рыжих волос и веснушек. “Сегодня я чувствую себя катарцем. Сегодня я чувствую себя арабом. Сегодня я чувствую себя африканцем. Сегодня я чувствую себя геем. Сегодня я чувствую себя инвалидом. Сегодня я чувствую себя трудящимся-мигрантом”, - сказал он перед ошеломленной аудиторией.

“Я чувствую это, все это, потому что то, что я видел и что мне говорили, так как я не читаю, иначе я был бы подавлен, я думаю. То, что я увидел, возвращает меня к моей личной истории. Я сын рабочих-мигрантов. Мои родители очень, очень усердно работали в трудных ситуациях”, - зпвивла глава ФИФА.

Инфантино также затронул вопросы, связанные с принятым в последнюю минуту решением запретить продажу алкоголя на восьми стадионах, на которых пройдут 64 матча турнира. В заявлении ФИФА, опубликованном в пятницу, руководящий орган заявил, что алкоголь будет продаваться в фан-зонах и лицензированных местах проведения.

Напомним, что в сентябре власти Катара заявили, что разрешат болельщикам с билетами покупать алкогольное пиво на стадионах чемпионата мира за три часа до начала и в течение одного часа после финального свистка, но не во время матча.

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“Позвольте мне сначала заверить вас, что каждое решение, которое принимается на этом чемпионате мира, является совместным решением Катара и ФИФА, - сказал он. - Каждое решение обсуждается, дискутируется и принимается совместно… В Катаре будет […] более 200 мест, где вы сможете купить алкоголь, и более 10 фан-зон, где более 100 000 человек смогут одновременно употреблять алкоголь. Лично я думаю, что если в течение трех часов в день вы не сможете выпить пива, вы выживете”.

“На самом деле те же правила действуют во Франции, или в Испании, или в Португалии, или в Шотландии, где пиво сейчас запрещено на стадионах, - добавил он. - Кажется, это становится важным событием, потому что это мусульманская страна, или я не знаю почему”.

“Позвольте мне также упомянуть ситуацию с ЛГБТ. Я говорил на эту тему с высшим руководством страны несколько раз, и не один раз. Они подтвердили, и я могу подтвердить, что приглашаются все желающие, - сказал Инфантино. - Это четкое требование ФИФА. Каждый должен быть желанным гостем, каждый, кто приезжает в Катар, приветствуется независимо от религии, расы, сексуальной ориентации, убеждений, которые у него есть. Приглашаются все желающие. Это было нашим требованием, и катарское государство придерживается этого требования”.

Как посмотреть ЧМ-2022?

Как белорусы могут посмотреть трансляции футбольных матчей ЧМ-2022 по футболу? Легко сказать! Ведь белорусское телевидение показывать трансляции матчей не будет! А тут ещё в МИД Беларуси пожелали любителям футбола насладиться праздничной атмосферой ЧМ, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Они сами-то как будут?

Как в Беларуси посмотреть матчи Чемпионата мира по футболу 2022?