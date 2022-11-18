В Катаре на ЧМ-2022 решили разделить пьющих и трезвых фанатов

Опубликовано: 18.11.2022 16:07 , Обновлено: 18.11.2022

В Катаре внезапно запретили продажу пива на стадионах во время Чемпионата мира по футболу, который начнется через пару дней. Болельщикам сказали, что они не могут покупать пиво ни на одной игре во время турнира. Ограничения будут действовать и в фанзонах, которые разделят на трезвые и не очень.

Фанатам в Катаре не будут продавать алкоголь на восьми стадионах турнира. Запрет был опубликован за 48 часов до матча открытия соревнований между Катаром и Эквадором на стадионе “Аль-Байт” в Аль-Хоре в воскресенье. Естественно, коодаьысе билеты были уже распроданы, а болельщики продолжают прибывать в страну.

Кстати, продажа алкоголя в Катаре строго контролируется, и властям страны даже пришлось ослабить свои ограничения, чтобы позволить спонсору ФИФА Budweiser продавать свою продукцию хотя бы за пределами мест проведения матчей Чемпионата мира и фан-зон.

Но и тут были проблемы. Первоначально власти Катара распорядились, чтобы реклама на трибунах Budweiser была менее заметной. А теперь алкоголь вообще не будет продаваться на стадионах - за исключением лож для корпоративных зрителей.

В ФИФА уже прокомментировали случившееся: “После обсуждений между властями принимающей страны и ФИФА было принято решение сосредоточить продажу алкогольных напитков на Фестивале болельщиков ФИФА, других местах для болельщиков и лицензированных площадках, убрав точки продажи пива с периметра стадиона Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре”.

Безалкогольное пиво Bud Zero по-прежнему будет в продаже даже в запретных зонах. Источник, проинформированный об этом решении, [link href=“https://news.sky.com/story/qatar-world-cup-beer-could-be-banned-from-all-stadiums-12750052” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщил [/link] Sky News: “Это были долгосрочные обсуждения, и общее мнение всех участников заключалось в том, что стадионы должны быть для всех”.

“Этот чемпионат мира отличается от других тем, что на нем присутствует большее количество болельщиков со всего Ближнего Востока и Южной Азии, где алкоголь не играет такой большой роли в культуре. Предполагалось, что для многих фанатов присутствие алкоголя не создаст приятного впечатления”, - сообщил источник.

Также было принято решение создать два вида фанзон. Некоторые из них будут четко обозначены как алкогольные, в то время как другие свободные от алкоголя. Фанаты смогут решать, куда они хотят пойти, не чувствуя себя некомфортно. На стадионах раньше такого не было.

Ранее Телеграф писал: Как белорусы могут посмотреть трансляции футбольных матчей ЧМ-2022 по футболу? Легко сказать! Ведь белорусское телевидение показывать трансляции матчей не будет! А тут ещё в МИД Беларуси пожелали любителям футбола насладиться праздничной атмосферой ЧМ, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Они сами-то как будут?

Как в Беларуси посмотреть матчи Чемпионата мира по футболу 2022?