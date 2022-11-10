Как в Беларуси посмотреть матчи Чемпионата мира по футболу 2022?

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Опубликовано: 10.11.2022 08:01 , Обновлено: 21.11.2022

Как белорусы могут посмотреть трансляции футбольных матчей ЧМ-2022 по футболу? Легко сказать! Ведь белорусское телевидение показывать трансляции матчей не будет! А тут ещё в МИД Беларуси пожелали любителям футбола насладиться праздничной атмосферой ЧМ, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Они сами-то как будут?

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В АБФФ объявили, что белорусы могут смотреть трансляции матчей ЧМ в Катаре на сайте ФИФА. Подробности тут:

У белорусов появился легальный способ смотреть трансляции ЧМ-2022 по футболу — АБФФ

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Напомним, что всего на Чемпионате мира проведут 64 матча. 20 ноября матч-открытие пройдет в Эль-Хауре с участием сборных Катара и Эквадора. А последний 64-й состоится на «Национальном стадионе» в Лусаиле 18 декабря между… Пока не будем рассказывать, а то будет неинтересно ?.

Согласно официальному решению ФИФА, правообладателем на трансляции матчей ЧМ-2022 в Беларуси по ТВ и в Интернете является Европейсктий Вещательный Союз (European Broadcasting Union - EBU). Об этом указано и в [link href=“https://digitalhub.fifa.com/m/203f2697ad928edb/original/FIFA-World-Cup-Qatar-2022-Media-Rights-Licensees.pdf” rel=“noopener” target=“_blank”] списке [/link] правообладателей, размещенном на официальном сайте футбольной ассоциации (редакция от 25 октября).

Как известно, Белтелерадиокомпанию исключили из EBU. А позднее ЕС еще ввел и санкции, из-за чего белорусы лишились удовольствия смотреть “Евровидение”, а ещё могут не увидеть соревнования Олимпиад 2026 и 2028 годов. Вот и трансляции матчей Чемпионата мира по футболу в Катаре по этой же причине пролетают мимо нас.

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Как посмотреть матчи ЧМ-2022 не на БТ

Если вдруг у вас есть доступ к просмотру каналов российских ВГТРК («Россия-1»), “Первого канала” и “Матч-ТВ”, то вам повезло. Там планируют показать все 64 матча.

Если доступа нет, то в Интернете есть описания способов сделать это не совсем легально. Но мы о них рассказывать не будем, так это нарушение авторских прав ФИФА и EBU. Почитайте в Интернете, как пользоваться на андроид-устройстве, например, программой Televizo. Само приложение доступов к каналам не предоставляет, а является IPTV плеером. А в инструкциях и форумах часто есть советы где достать плейлисты для нее им подобных. Ну вы поняли…

Таким образом, белорусским болельщикам остаётся надеяться только на пиратские способы просмотра трансляций Чемпионата мира в Катаре.

Или нет?..

Как известно, Белорусская федерация футбола (АБФФ) в конце августа обратилась в ФИФА с просьбой помочь купить телеправа. Однако глава АБФФ Владимир Базанов заранее предупредил, что АБФФ может только просить: “Телевизионные компании общаются с обладателями телевизионных прав напрямую”.

О результате пока ничего неизвестно.