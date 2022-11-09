"Какое право имеют?" - В МИД Беларуси возмутились "буллингу" Катара накануне ЧМ-2022

Опубликовано: 09.11.2022 18:00 , Обновлено: 09.11.2022

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз сделал 9 ноября, как всегда, эмоциональное заявление. В этот раз он возмутился "несправедливой критике" в отношении властей Катара со стороны стран Запада накануне Чемпионата мира по футболу.

По его словам, Катар, как первая арабская страна, получившая право на проведение Чемпионата мира по футболу, провел большую работу. Но, по словам Анатолия Глаза, западные страны подвергли страну буллингу.

“Мы неоднократно испытывали на себе и также прекрасно понимаем истинные мотивы всей несправедливой критики, которую в прямом смысле обрушили некоторые европейские политики и активисты на руководство Катара”, - напомнил чиновник.

По его мнению, в основе критики европейских политиков лежат “двойные стандарты, так называемого, цивилизованного западного мира». А на Западе чемпионат мира по футболу используют “для откровенного буллинга другой страны в своих корыстных целях”.

“К сожалению, для отдельных циничных функционеров на Западе спорт уже давно стал одним из инструментов удовлетворения своих политических амбиций и достижения целей”, - пожаловался представитель МИД Беларуси.

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Он вспомнил, про отстранение от участия в соревнованиях белорусских спортсменов-параолимпийцев и заявил, что это говорит ему о том, что у европейских политиков “нет ничего святого”.

“И какое право они имеют критиковать?”, - возмутился Анатолий Глаз. Потом [link href=“https://mfa.gov.by/press/news_mfa/c27847c162a6e1dd.html” rel=“noopener” target=“_blank”] пожелал [/link] “катарским друзьям” успехов, а болельщикам насладиться атмосферой праздника.

Ранее Телеграф сообщил, что экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что решение о проведении Чемпионата мира в Катаре было “ошибкой”. Именно Блаттер был президентом ФИФА в 2010 году, когда Чемпионаты мира в 2018 и 2022 годах был отданы России и Катару.

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