ФИФА потребовала от сборной Бельгии поменять форму на ЧМ-2022 из-за одного слова

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Опубликовано: 22.11.2022 12:45 , Обновлено: 22.11.2022

Международная федерация футбола (ФИФА) отклонило форму сборной Бельгии на Чемпионат мира по футболу в Катаре всего из-за одного слова. Об этом сообщило агентство Reuters.

По информации журналистов, такое решение ФИФА озвучила всего за два дня до матча с Канадой.

До этого бельгийские футболисты планировали играть в своей выездной белой форме, на воротнике футболки которой написано слово Love («Любовь»).

Как пишет агентство, дизайнера футболок с отделкой цвета радуги вдохновил фейерверк знаменитого бельгийского музыкального фестиваля Tomorrowland. Он символизирует «разнообразие, равенство и инклюзивность».

При этом, официальный представитель Бельгии Стефан Ван Лоок утверждает, что ФИФА запретил такую форму не из-за цвета, который ассоциируют с ЛГБТК+, а из-за коммерческой связи с Tomorrowland.

Впрочем, Международная федерация футбола все же разрешила играть в белых футболках, если сборная заклеит «Любовь». Однако игроки решили пока играть в своей основной красной форме.

Кстати, это уже не первый скандал, связанный с Чемпионатом мира по футболу в Катаре. Например, как писал ранее Телеграф, американский футбольный журналист Грант Уол заявил, что его задержали сотрудники службы безопасности стадиона после того, как он надел радужную футболку на матч открытия Чемпионата мира.

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А еще Англия, Уэльс и пять других европейских стран отказались от ношения нарукавной повязки OneLove, которая была задумана как протест против всех форм дискриминации на чемпионате мира в Катаре. Решение было принято после того, как ФИФА предупредила их, что они столкнутся со спортивными санкциями и что их капитаны могут быть дисквалифицированы или даже вынуждены покинуть поле.

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Кроме того, на второй день Чемпионата мира по футболу в Катаре болельщики стали жаловаться, что не могут попасть на стадионы, так как в приложении ФИФА пропали купленные ими билеты. В ответ им советуют перестать «охотиться за пивом».

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