В Катаре на матче ЧМ-2022 задержали американского журналиста

Опубликовано: 22.11.2022 10:38 , Обновлено: 22.11.2022

Американский футбольный журналист Грант Уол заявил, что его задержали сотрудники службы безопасности стадиона после того, как он надел радужную футболку на матч открытия Чемпионата мира.

Уол, который работает на CBS Sports и ведет популярную колонку Substack, надел футболку в знак солидарности с сообществом ЛГБТ на игру на стадионе Ахмад бен Али в Катаре. Гомосексуальность в Катаре запрещена законом.

https://twitter.com/GrantWahl/status/1594733272143200258

Журналист утверждает, что охранник сказал ему, что носить рубашку запрещено. Уол сказал, что его телефон был “насильно вырван” из рук охранником, когда он написал в Твиттере об инциденте. Он сказал, что затем его задержали на 25 минут и велели снять рубашку, которую сотрудник службы безопасности назвал “политической”. Его также спросили, не из Великобритании ли он.

Журналист говорит, что он рассказал о случившемся проходившему мимо журналисту “Нью-Йорк таймс”, и его тоже задержали, а вскоре отпустили.

“Затем ко мне подошел начальник службы безопасности, - написал Уол в своей колонке Substack. - Он сказал, что они пропускают меня, и извинился. Мы пожали друг другу руки. Один из охранников сказал мне, что они просто пытались защитить меня от фанатов внутри, которые могли причинить мне вред за то, что я надел футболку … Представитель ФИФА позже тоже извинился передо мной. Но весь эпизод заставил меня задуматься: каково это обычным катарцам, которые могут носить радужную рубашку, когда весь мир не смотрит на это? На что это похоже?”.