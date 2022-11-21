Бардак на ЧМ-2022 в Катаре - Фанатов призвали "перестать охотиться за пивом"

Опубликовано: 21.11.2022 18:50 , Обновлено: 21.11.2022

На второй день Чемпионата мира по футболу в Катаре болельщики стали жаловаться, что не могут попасть на стадионы, так как в приложении ФИФА пропали купленные ими билеты. В ответ им советуют перестать "охотиться за пивом".

Некоторые фанаты попытались сами разобраться что происходит и заявили, что “билеты исчезают с их телефонов, когда они нажимают на них”. Об этом рассказал Пол Коркри из Ассоциации футбольных болельщиков Уэльса.

“Мой телефон постоянно звонил в течение нескольких часов, и люди беспокоились, что не смогут попасть”, - рассказал он.

ФИФА признала “проблему с доступом к билетам через приложение FIFA для продажи билетов”. Там подтвердили, что поступали жалобы на двухчасовое ожидание у стадиона “Халифа” перед матчем Англии против Ирана (12.57 по местному времени). В то же время болельщиков призвали приходить заранее на стадион, а не охотиться за пивом.

“Людям говорят спуститься на землю и разобраться со своими билетами, когда те исчезают [в приложении]. Но очереди длинные, и только контролер может разобраться с этим. Обвинять фанатов - нехорошо. Это электронная проблема, проблема в их системе. Но фанаты по-прежнему были великолепны и восприняли это как должное. Они находят все новые бары и охотятся за этими 12-фунтовыми пинтами”, - рассказал Кириан Джонс, другой представитель Ассоциации футбольных болельщиков Уэльса.

Ранее Телеграф сообщил, что накануне чемпионата мира 2022 года в Катаре президент ФИФА Джанни Инфантино разразился часовым монологом в адрес западных критиков уже ставшего скандальным Чемпионата мира по футболу-2022 в Катар.

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