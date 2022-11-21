ФИФА заменила на ЧМ-2022 ЛГБТ-повязки футболистов на свои

Опубликовано: 21.11.2022 18:33 , Обновлено: 21.11.2022

Англия, Уэльс и пять других европейских стран отказались от ношения нарукавной повязки OneLove, которая была задумана как протест против всех форм дискриминации на чемпионате мира в Катаре. Решение было принято после того, как ФИФА предупредила их, что они столкнутся со спортивными санкциями и что их капитаны могут быть дисквалифицированы или даже вынуждены покинуть поле.

Вместо этого капитаны будут носить нарукавные повязки, одобренные ФИФА. В понедельник федерация объявила, что надпись “Без дискриминации”, которую первоначально планировалось, что ее будут носить футболисты в четвертьфинале, будет использоваться в первых групповых играх.

В заявлении семи федераций, в том числе Бельгии, Дании, Германии, Нидерландов и Швейцарит, выразили обеспокоенность поведением ФИФА.

“ФИФА ясно дала понять, что введет спортивные санкции, если наши капитаны будут носить нарукавные повязки на игровом поле, - заявили они. - Как национальные федерации, мы не можем ставить наших игроков в положение, когда они могут столкнуться со спортивными санкциями, включая предупреждения, поэтому мы попросили капитанов не пытаться носить нарукавные повязки на играх чемпионата мира по футболу”.

“Мы были готовы платить штрафы, которые обычно применяются за нарушение правил экипировки, и твердо решили носить нарукавную повязку. Однако мы не можем поставить наших игроков в ситуацию, когда они могут быть дисквалифицированы или даже вынуждены покинуть игровое поле”.

Что также расстроило федерации, так это то, что они связались с ФИФА в сентябре, сообщив им, что планируют носить радужную повязку в стране, где однополые отношения запрещены законом, но ничего не слышали против - до вечера воскресенья.

“Мы очень разочарованы решением ФИФА, которое мы считаем беспрецедентным – мы написали в Фифа в сентябре, сообщив им о нашем желании носить повязку One Love, чтобы активно поддерживать инклюзивность в футболе, и не получили ответа, - говорится в заявлении федераций. -Наши игроки и тренеры разочарованы – они убежденные сторонники инклюзивности и будут оказывать поддержку другими способами”.

В заявлении ФИФА говорится: “организация может подтвердить, что ее кампания “Без дискриминации” перенесена с запланированной стадии четвертьфинала, чтобы все 32 капитана имели возможность носить эту повязку во время чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года.

“Это соответствует статье 13.8.1 правил экипировки ФИФА, в которой говорится: “На финальных соревнованиях ФИФА капитан каждой команды должен носить капитанскую повязку, предоставленную ФИФА”.