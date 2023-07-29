Украинская фехтовальщица, которая не пожала руку россиянке, получила место на Олимпиаде-2024

Опубликовано: 29.07.2023 09:49 , Обновлено: 29.07.2023

Международный олимпийский комитет (МОК) автоматически квалифицировал украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан на Олимпиаду-2024 в Париже. После этого Международная федерация фехтования (МФФ) приостановила ее дисквалификацию на чемпионате мира.

Путевка на Олимпиаду

Так, 28 июля стало известно, что МОК выделил украинской фехтовальщице Ольге Харлан место на Олимпиаде 2024 года, несмотря на дисквалификацию на чемпионате мира за отказ пожать руку своей сопернице из России.

Об этом сообщил президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт и опубликовал письмо президента МОК Томаса Баха украинской фехтовальщицы.

«Учитывая вашу уникальную ситуацию, Международный олимпийский комитет выделит вам дополнительную квоту на Олимпийские игры 2024 года в Париже на случай, если вы не сможете пройти квалификацию в оставшийся период», — сказано в нем.

Приостановка дисквалификации на ЧМ

После этого стало известно, что Исполнительный комитет Международной федерации фехтования приостановил решение о дисквалификации Харлан.

Ей разрешили выступить на чемпионате мира, но дальше ее отстранят на два месяца, передает BBC.

По информации издания, исполком

Отмечается, что исполком МФФ изменил свое решение после призыва и письма президента МОК Томаса Баха, которым он предоставил Харлан гарантированное место на Олимпиаде-2024.

Отказ пожать руку сопернице из РФ

Напомним, украинская фехтовальщица Ольга Харлан отказалась пожимать руку нейтральной фехтовальщице из России Анне Смирновой. В ответ россиянка 50 минут отказывалась уходить с дорожки, требуя рукопожатия. Но на самом деле, надеялась она на другое: разгромно проиграв в самом состязании, все-таки пройти дальше в турнирной таблице.

Российская спортсменка 50 минут требовала, чтобы украинка пожала ей руку

Позже Харлан объяснила, почему не пожала руку сопернице из России.

“Я не хотела пожимать руку этой спортсменке и я поступала по велению сердца”, — сказала она.

«Невозможно передать» — Украинская фехтовальщица объяснила, почему заставила россиянку ждать рукопожатия 50 минут