Российская спортсменка 50 минут требовала, чтобы украинка пожала ей руку

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Опубликовано: 27.07.2023 15:04 , Обновлено: 27.07.2023

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан отказалась пожимать руку нейтральной фехтовальщице из России Анне Смирновой. В ответ россиянка 50 минут отказывалась уходить с дорожки, требуя рукопожатия. Но на самом деле, надеялась она на другое: разгромно проиграв в самом состязании, все-таки пройти дальше в турнирной таблице.

Ольга Харлан одержала победу над Смирновой со счетом 15:7. По правилам, после завершения схватки обе фехтовальщицы должны были пожать руки. Соответствующее правило указано в регламенте Международной федерации фехтования (FIE).

[info_b]Ольга Харлан — украинская фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 года, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, двухкратная чемпионка Европейских игр, серебряная и бронзовая призёрка Олимпиады 2016 года, бронзовая призёрка Олимпиады 2012 года, заслуженный мастер спорта Украины.[/info_b]

Украинка после схватки выдвинула вперед оружие, предложив “стукнуться” саблями вместо рукопожатия (так 32-летняя украинка решила воспользоваться ковидным протоколом, когда рукопожатия были запрещены). Но нейтральная спортсменка, приехавшая из РФ, настаивала именно на рукопожатии и от предложения украинки отказалась.

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В итоге Харлан покинула дорожку. Россиянка же осталась на ней, протестуя против действий Украинки и требуя ее дисквалификации в соответствии с пунктом 4.6 регламента FIE - из-за отказа рукопожатия со стороны украинки. Ей пришлось 52 минуты сидеть на стуле, ожидая решения от организаторов Чемпионата мира.

Однако судьи после консультаций не изменили решение (Харлан победила 15:7). Потом оказалось, что украинку все-таки сняли с дальнейших соревнований, она не вышла в следующий раунд Чемпионата мира, а техническую победу присудили болгарке. Но и российская фехтовальщица не смогла добиться продвижения дальше, даже за счёт почти часа, проведенного на стуле.

[info_b]Международную федерацию фехтования возглавляет российский олигарх Алишер Усманов. Эта организация стала первой, кто разрешил участвовать представителям РФ и Беларуси в международных турнирах, но в нейтральном статусе без флага и гимна. Из-за этого Польша даже отказалась проводить один из этапов Чемпионата мира по фехтованию.

В свою очередь, министерство спорта Украины только 26 июля разрешило своим спортсменам участвовать в соревнованиях с соперниками из Беларуси и России. Но только, если те выступают в нейтральном статусе, без флага и гимна.[/info_b]

Обновлено Украинская спортсменка, на самом деле, действовала в соответствии с требованиями Минспорта Украины, сообщает sport.ua. В его решении говорится о недопустимости любых действий украинских спортсменов, "которые могут восприниматься как проявление солидарности с такими так называемыми нейтральными спортсменами».

Украина протестует

Согласно правилам FIE у формулировки «исключена», которая появилась напротив фамилии украинки Харлан в турнирной таблице, есть только одна трактовка – дисквалификация на 60 дней. Таким образом она пропустит командные соревнования на ЧМ по фехтованию.

«Готовим протест, будем обжаловать. Но речь о том, чтобы ее вернули на эти соревнования, не может идти», - заявил президент федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев.

“Ведь судья, который непосредственно работал на этом поединке, не давал черную карточку, не дисквалифицировал ее. Это уже потом начались «подковерные игры». Эта дисквалификация появилась уже после того, как определилась следующая соперница Харлан, даже был назначен судья на следующий бой. Мы надеемся, что рассмотрение апелляции завершится на днях”, - уточнил Михаил Ильяшев.

В свою очередь, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что не верит в нейтральность российской спортсменки Смирновой, опубликовав ее фото в шапке российской армии.

Он намекнул на коррумпированность Международной федерации фехтования и использовании “кровавых” российских денег.

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Ранее Телеграф сообщил, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах 26 июля предупредил о “потенциальных опасностях”, связанных с установлением точного срока принятия решения о допуске российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных лиц к Олимпиаде в Париже в 2024 году. Кажется, он предполагал как раз ситуации, на подобие которой устроила российская фехтовальщица.

Бах объяснил, почему МОК не допустит белорусов к Олимпиаде-2024 в ближайшее время