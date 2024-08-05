"У нас есть все доказательства" — Отец олимпийской боксерки-"трансгендера" показал ее свидетельство о рождении

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Опубликовано: 05.08.2024 08:20 , Обновлено: 05.08.2024

Отец олимпийской спортсменки, боксерши Имане Хелиф, которую обвиняют в том, что она мужчина и скрывает это, показал ее свидетельство о рождении.

«Она женщина, у нас есть все доказательства, включая свидетельство о рождении», —заявил отец Хелиф, показывая документ с указанием женского пола.

По его словам, “нападки на неё безнравственны, это несправедливо”.

“Иман — маленькая девочка, которая любит спорт с шести лет, она играла в футбол. Эта критика и слухи направлены на то, чтобы разрушить Иман, они не хотят, чтобы она стала олимпийской чемпионкой”, — передало его слова издание Sky News.

Однако в социальных сетях подвергли сомнению его слова, а именно дату издания свидетельства о рождении.

Международный олимпийский комитет допустил боксершу Имане Хелиф из Алжира к выступлениям на Олимпиаде в Париже, несмотря на чемпионате мира она не прошла гендерный тест.

В СМИ не раз заявляли, что Имане Хелиф — “трансгендер”, то есть биологический мужчина, который решил сменить пол.

Боксерша оказалась в центре внимания в 2023 году, когда ее дисквалифицировали всего за несколько часов до матча за золотую медаль чемпионата мира. Официально — за нарушение правил Международной боксерской ассоциации (IBA), которые не позволяют спортсменкам с XY-хромосомами участвовать в соревнованиях среди женщин.

[info_b]К слову, XY-хромосома встречается у женщин, но крайне редко. Она обеспечивает т повышенный уровень тестостерона, пишет Bild.[/info_b]

Ранее Telegraf.news со ссылкой на зарубежные СМИ писал, что Имане Хелиф выиграла у итальянской боксерши Анжелы Карини после того, как итальянка отказалась от борьбы в весовой категории до 66 кг после 46 секунд в первом раунде. Соперницу алжирки заметили плачущей в центре ринга после внезапного завершения боя.

Мужчина-трансгендер, допущенный к боксу с женщинами на Олимпиаде, одержал первую победу за 46 секунд