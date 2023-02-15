Министр спорта ответил, почему сборная Беларуси по футболу «так играет»

🎤 Мнение

Опубликовано: 15.02.2023 08:54 , Обновлено: 15.02.2023

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук объяснил, почему, по его мнению, сборная Беларуси по футболу сейчас играет так, как играет (то есть, не показывает достойных результатов).

Он не стал давать оценку, как именно играют футболисты белорусской сборной, лишь заявил, что причина не в тренере.

«У нас сборная так играет, не потому что тренер такой плохой, а потому что футболистов необходимого уровня в стране мы не подготовили», — считает Ковальчук.

По его словам, если бы белорусы играли в Европе или хотя бы в России, то «у нас был бы выбор». А так уровень «нашего клубного футбола оставляет желать лучшего». И привел в пример то, что БАТЭ и «Шахтер» за 6 матчей не забили ни одного гола.

«Глубинные проблемы, надо глубоко разбираться», — сказал министр спорта.

Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко 15 декабря выразил свое недовольство футбольными достижениями. А точнее, их отсутствием. Он назвал положение футбола в Беларуси «ужасающим».