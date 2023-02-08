Правительство Франции пообещало летом принять решение о не/допуске на Олимпиаду-2024 белорусов и россиян

Опубликовано: 08.02.2023 14:56 , Обновлено: 04.07.2024

Правительство Франции пообещало принять решение об участии российских и, вероятно (отдельно не упоминали), белорусских спорстменов в Олимпиаде-2024 в Париже не позже лета 2023 года.

Официальный представитель правительства Франции Оливье Веран, однако, предупредил, что Франция “остается привержена желанию целиком и полностью исполнять международные санкции”.

Не пускать белорусов и россиян требует не только Украина

Украинские власти и спорстмены с недавнего времени начали активную кампанию по противодействию функционерам МОК, которые заявили, что хотят допустить на Олимпиаду белорусов и россиян, но под нейтральным флагом и после фильтрации. В Международном олимпийском комитете заявили, что думают над процедурой как определить, кто из россиян и белорусов поддерживает вторжение в Украину, чтобы таких не допустить.

А 8 февраля в прямом видеообращении к президенту МОК Томасу Баху, размещенном в его официальном аккаунте в Instagram, украинский боксер, чемпион мира в тяжёлом весе, Александр Усик заявил: “Вы хотите разрешить российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх … Российские вооруженные силы вторглись в нашу страну и убивают мирных жителей. Российская армия убивает украинских спортсменов и тренеров и разрушает спортивные площадки, а также спортивные залы … Медали, которые собираются завоевать российские спортсмены, - это медали крови, смерти и слез. Позвольте мне пожелать вам мирного неба над головой, крепкого здоровья и счастья”.

Его слова прозвучали на следующий день после того, как пять олимпийских комитетов Северного региона – Швеция, Дания, Финляндия, Исландия и Норвегия – призвали Международный олимпийский комитет (МОК) запретить российским и белорусским спортсменам и официальным лицам участвовать в международных спортивных состязаниях, сообщает AP news.

Ранее украинский горный лыжник Иван Ковбаснюк заявил, что считает, что спортсменам из России и Беларуси не следует допускать к участию в следующих Олимпийских играх – или в каких-либо международных спортивных мероприятиях.

“Это несправедливо, когда украинские спортсмены не имеют шанса принять участие в Олимпийских играх, потому что они умирают на полях сражений, в то время как российские спортсмены просто молча поддерживают преступный режим (Владимира) Путина”, - заявил он.

В среду, 8 февраля, президент Украины Зеленский также призвал звпадвных партнеров противостоять желанию Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже.