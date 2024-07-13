Белорусы начали перепродавать бесплатные билеты на финал Евро-2024 на «Динамо». Где ещё посмотреть на большом экране?

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Опубликовано: 13.07.2024 11:09 , Обновлено: 13.07.2024

В воскресенье, 14 июля, в столице Германии должен состояться финальный матч чемпионата Европы по футболу 2024 года, за которым будут наблюдать фанаты по всему миру. Многие, в том числе и в Беларуси, предпочитают делать это в большой компании, следя за игрой на больших экранах в пабах и на специально организованных для этого открытых площадках. Однако, ажиотаж на такие околофутбольные активности в этом году оказался столь велик, что в интернете уже начали перепродавать билеты на бесплатные мероприятия для футбольных фанатов. Узнали цены и посмотрели, где в Минске можно будет посмотреть финал на большом экране, не заплатив ни рубля.

Сам решающий матч главного футбольного чемпионата 2024 года пройдёт на берлинской арене “Олимпиаштадион”. Начало матча запланировано на 22:00 по минскому времени. В финале сойдутся команды Англии и Испании.

В этом году, несмотря на официальный запрет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Министерство информации Беларуси разрешило показывать матчи чемпионата по телевизору. Их транслируют два белорусских телеканала - «СТВ» и «РТР-Беларусь». Однако, многие предпочитают делать это более атмосферно - в шумной компании других увлечённых футболом людей, поэтому многие кафе и развлекательные площадки сориентировались и предоставили фанатам такую возможность.

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Трансляция финала Евро-2024 на “Динамо”

Так, самой массовой площадкой в Минске, которая будет транслировать финал Евро-2024, станет стадион «Динамо». Там показывали все матчи чемпионата, начиная с четвертьфинала и они пользовались большой популярностью, в том числе, потому что вход на мероприятие был бесплатным. Однако, из-за ажиотажа организаторы ввели обязательную предварительную регистрацию. В результате, сейчас регистрация на дату финала на сайте a-fest.by уже закрыта. Судя по сообщению организаторов, попасть на стадион без билета по живой очереди можно будет только при наличии свободных мест.

Скриншот сайта a-fest.by

Тем временем на популярных торговых площадках и в соцсетях уже появились объявления о продаже электронных регистрационных билетов, которые раньше можно было оформить бесплатно. Авторы объявлений хоть и утверждают, что у самих просто “не получается почти” на мероприятие, просят за бесплатные билеты совсем не символическую плату - от 20 до 35 рублей.

Скриншот сайта kufar.by

Скриншот сайта kufar.by

Где ещё посмотреть финал Евро-2024 в Минске на большом экране?

Между тем, посмотреть прямую трансляцию финала Евро-2024 можно и на других площадках. Вот несколько вариантов:

на большом экране в SKYLINE Cinema в столичном торгово-развлекательном центре Galileo - в комфортных условиях кинотеатра и с попкорном и напитками из местного бара (билеты - 22 рубля ),

), на большом экране на фуд-корте в Lakeside Park на берегу Цнянского водохранилища - бесплатно,

в кафе Burger Lab на территории бывшей промышленной зоны столичного завода “Кристалл” - бесплатно.

Напомним, компания “Белтелеком” также предложила белорусам смотреть матчи чемпионата Европы по футболу прямо в телефонах и планшетах. Всё, что для этого нужно — это подключиться к сервису SMART ZALA. Вот сколько стоит это удовольствие.

«Белтелеком» предложил белорусам смотреть четвертьфинал ЧЕ по футболу-2024 прямо на телефонах. Сколько стоит удовольствие?

Ранее Telegraf.news рассказывал, что на то, чтобы посмотреть футбольный матч полуфинала Евро-2024, в котором встречались сборные Испании и Франции, 9 июля на столичном стадионе “Динамо” собрались тысячи людей. Помимо собственно трансляции футбола на стадионе для фанатов организовали дополнительные развлечения, а вход сделали бесплатным, но по предварительной регистрации.

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