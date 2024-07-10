"А где футболисты?" - В Минске на стадионе "Динамо" собрались тысячи людей. Что случилось?

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Опубликовано: 10.07.2024 09:10 , Обновлено: 10.07.2024

Вечером 9 июля на столичном стадионе "Динамо" собрались тысячи людей. Причём разместились они не только на трибунах, но и на футбольном поле. Узнали, что стало причиной такого небывалого аншлага на одной из главных спортивных арен Минска.

Оказалось, столько народу пришло на стадион “Динамо”, чтобы посмотреть футбольный матч полуфинала Евро-2024, в котором встречались сборные Испании и Франции. Сам матч, разумеется, проходил не в Минске, а на “Альянц-Арене” в немецком Мюнхене. На минском “Динамо” же можно было посмотреть прямую трансляцию игры на больших экрана.

В транслируемом матче Испания одержала победу над французами со счётом 2:1.

Трансляции решающих матчей Чемпионата Европы по футболу 2024 года на “Динамо” организовала компания Betera. Впереди ещё два подобных мероприятия - второй полуфинал, в котором встретятся сборные Англии и Нидерландов 10 июля, и финал чемпионата, который намечен на 14 июля.

Помимо собственно трансляции футбольных игр на стадионе для фанатов организовали дополнительные развлечения - промо-зоны с фотографом, выступление ди-джеев, игры в гигантский бирпонг с бочками, футбольный дартс, футбольный силомер, а также фудкорт.

Отметим, что вход на это околофутбольное мероприятие на “Динамо” сделали бесплатным, но необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте a-fest.by.