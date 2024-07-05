"Белтелеком" предложил белорусам смотреть четвертьфинал ЧЕ по футболу-2024 прямо на телефонах. Сколько стоит удовольствие?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 05.07.2024 16:34 , Обновлено: 05.07.2024

Компания "Белтелеком" предложила белорусам смотреть матчи Чемпионата Европы по футболу прямо в телефонах и планшетах. Всё, что для этого нужно - это подключиться к сервису SMART ZALA. Узнали, сколько стоит это удовольствие.

Чтобы “не пропустить ни одного гола, ни одного решающего момента” матчей четвертьфинала чеспионата, которые пройдут уже в пятницу, 5 июля, в “Белтелекоме” предложили белорусам подключить услугу телевидения SMART ZALA. Она позволяет следить за трансляцией прямо с мобильного устройства и пользоваться ей везде, где есть интернет.

Клиентам компании достаточно прости зайти в кабинет пользователя на официальном сайте компании по ссылке, либо оставить заявку на подключение в фирменном приложение “Мой Белтелеком”.

Новым абонентам также не обязательно для подключения обращаться в сервисный центр компании по месту жительства - достаточно оставить онлайн-заявку на подключение и скачать фирменную программу.

Что касается стоимости услуги, то базовый пакет для физических лиц обойдётся в 11 рублей в месяц - он даёт доступ к 103 телевизионным каналам, в том числе, к телеканалам “СТВ” и “РТР-Беларусь”, которые в этом году получили от белорусских властей право на трансляции матчей континентального первенства.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство информации Беларуси в июне расширило перечень правообладателей, чьи объекты интеллектуальной собственности в Беларуси разрешено использовать без их официального согласия и разрешения. Помимо матчей чемпионата мира по пляжному футболу 2024 года, организуемых Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА), и матчей чемпионата Европы по футболу в Германии, в списке появились ещё два пункта.

Лига наций и не только. Мининформ расширил список игр, которые разрешил показывать без согласия УЕФА