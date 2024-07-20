МОК разрешил ещё одному белорусскому спортсмену участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе

Опубликовано: 20.07.2024 09:38 , Обновлено: 20.07.2024

Пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) сообщила, что на Олимпийские игры поедет ещё один белорусский спортсмен. Им стал борец вольного стиля Магомедхабиб Кадимагомедов.

О том, что росийско-белорусский борец получил приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), стало известно 19 июля.

Магомедхабиб Кадимагомедов смог завоевать лицензию на летние Олимпийские игры 2024 ещё в апреле нынешнего года. Спортсмен поборется за медали в весовой категории до 74 кг.

30-летний борец сменил спортивное гражданство с российского на белорусское в 2020 году. Тогда же Кадимагомедов в составе национальной сборной завоевал золото на чемпионате Европы в Риме, а также стал бронзовым призёром индивидуального кубка мира.

Одним из последних весомых достижений спортсмена стало серебро на чемпионате Европы в Бухаресте в нынешнем году.

На данный момент известно уже о 17 белорусских спортсменах, которые отправятся на XXXIII летние Олимпийские игры. Белорусы выступят под нейтральным флагом в десяти видах спорта, а именно: в велоспорте (шоссе), академической гребле, гребле на байдарках и каноэ, плавании, пулевой стрельбе, прыжках на батуте, греко-римской борьбе, вольной борьбе, таэквондо и тяжелой атлетике.

Летняя Олимпиада стартует уже 26 июля и продлится до 11 августа 2024 года.

Ранее Telegraf.news писал о том, что исполком Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси во вторник, 16 июля, утвердил список белорусских спортсменов, которые в этом году поедут на XXXIII летние Олимпийские игры. В списке оказалось 16 фамилий, представителей девяти видов спорта, которые уже на следующей неделе отправятся в Париж, где смогут выступить под нейтральным флагом.

НОК утвердил 16 белорусских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду-2024