Белорус Илья Шкурин перешёл в стан 15-кратного чемпиона Польши по футболу

Опубликовано: 20.02.2025 12:20 , Обновлено: 20.02.2025

Белорусский нападающий Илья Шкурин подписал трёхлетний контракт с польским футбольным клубом «Легия» (Варшава). Об этом сообщил официальный сайт клуба.

25-летнего Шкурина называют одним из самых результативных нападающих польской Экстраклассы (высшего дивизиона) последних двух сезонов. С начала сезона 2023/24 он провёл 53 матча, в которых забил 21 гол, выступая за клуб «Сталь» из Мелеца. За это время он стал третьим бомбардиром лиги, играя ключевую роль в атаке своей команды.

«Это большой шаг в моей карьере, и я вместе со своей семьёй рад, что стал игроком „Легии“. Чувствую позитивные эмоции, связанные с этим трансфером», — прокомментировал переход Илья Шкурин. «Легия — это и возможность, и большая ответственность», — добавил форвард, выразив благодарность тренеру. По его словам, он полон надежд забивать голы и помогать клубу побеждать.

«Мы верим, что он привнесёт в команду много качества в атаке, а его навыки, целеустремлённость, работа штаба и возможности развития „Легии“ сделают его очень важным усилением команды», — отметил вице-президент варшавской команды.

Польша стала пятой страной в карьере Шкурина. До этого он выступал за белорусские клубы (в 2019 году стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси в составе «Энергетика-БГУ»), российскую ЦСКА (Москва), украинское «Динамо» (Киев), с которым дважды играл в Лиге чемпионов УЕФА, и израильский «Хапоэль» (Петах-Тиква), где за 30 игр забил 14 мячей.

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