Бывший футболист минского «Энергетика-БГУ» перешёл в «Манчестер Сити» за 50 млн евро

Опубликовано: 20.01.2025 22:35 , Обновлено: 21.01.2025

20-летний узбекский защитник Абдукодир Хусанов официально стал игроком «Манчестер Сити», перейдя из французского «Ланса». Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 50 миллионов евро, из которых 40 миллионов — фиксированная часть, а остальное — бонусы. Контракт с «горожанами» рассчитан до лета 2029 года с возможностью продления ещё на один сезон.

Об этом сообщила пресс-служба гранда мирового футбола.

Примечательно, что ещё полтора года назад Хусанов выступал за белорусский клуб «Энергетик-БГУ», играл и тренировался на стадионе РЦОП по футболу на улице Семашко в столице. Откуда и перешёл сенсационно в клуб высшей французской Лиги 1 «Ланс» всего за 100 тысяч евро. Таким образом, французский клуб заработал на трансфере узбекского таланта около 50 миллионов евро.

Сам Хусанов, ставший первым игроком из Узбекистана в истории АПЛ, не скрывал радости в интервью клубной пресс-службе: «Я очень рад присоединиться к „Манчестер Сити“, клубу, за которым я с удовольствием наблюдал в течение долгого времени. В этой команде много лучших игроков мира, и мне не терпится познакомиться с ними и поиграть вместе. И, конечно, Пеп Гвардиола — один из величайших тренеров всех времён, и я буду очень рад учиться у него и ещё больше улучшать свою игру».

Фото: mancity.com

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