Опубликовано: 23.01.2025 15:11 , Обновлено: 23.01.2025

Болгарский футбольный клуб ЦСКА (София) объявил о подписании контракта с вратарём минского «Динамо» и сборной Беларуси Фёдором Лапоуховым. 21-летний голкипер стал первым новичком команды в зимнее трансферное окно сезона 2024/25.

Лапоухов является обладателем титула «Лучший футболист Беларуси» за 2024 год, а также двукратным чемпионом Беларуси в составе минского «Динамо».

Отметим, что софийский ЦСКА является самым титулованным клубом Болгарии.

Фёдор Лапоухов родился 20 июня 2003 года в Минске. Свою карьеру он начал в юношеской команде «Динамо» Минск (U19) в сезоне 2021/22. В 2022 году был отдан в аренду в ФК «Лида», после чего вернулся в «Динамо». В последнее время Лапоухов был основным вратарём минского клуба и регулярно участвовал в еврокубках.

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В пресс-службе ЦСКА пожелали Фёдору побольше «сухих» матчей в составе новой команды.

Ранее редакция Telegraf.news рассказывала, что бывший футболист минского «Энергетика-БГУ» перешёл в «Манчестер Сити» за 50 млн евро.

Бывший футболист минского «Энергетика-БГУ» перешёл в «Манчестер Сити» за 50 млн евро