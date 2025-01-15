Футболист минского «Динамо» перешёл в португальский суперклуб. Но есть нюанс

Опубликовано: 15.01.2025 19:32 , Обновлено: 16.01.2025

18-летний белорусский нападающий Трофим Мельниченко подписал контракт с «Порту» до 2028 года, сообщил официальный сайт клуба.

В прошлом году за минское «Динамо» Мельниченко провёл 42 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи. Также на его счету игры в квалификации Лиги Чемпионов и Лиги Европы, в групповых этапах Лиги Конференций и Лиги Наций.

В сентябре 2024 года он стал самым молодым игроком в истории сборной Беларуси, выйдя на поле в возрасте 17 лет и 353 дней.

В «Порту» Мельниченко, способный сыграть в центре нападения или на позиции атакующего полузащитника, взял 43-й номер.

«Я очень рад присоединиться к такому клубу. Когда я был моложе, то не мог и представить, что буду играть в такой большой команде, но, конечно, я всегда хотел этого добиться. Поэтому, когда судьба предоставила мне этот шанс, я думал только о том, чтобы ухватиться за него», — заявил Мельниченко.

Молодой футболист также добавил, что ставит перед собой самые высокие цели и пообещал сделать все возможное, чтобы помочь клубу и радовать болельщиков.

Нюанс заключается в том, что пока Мельниченко будет выступать за «Порту Б» — вторую команду португальского гранда, выступающую во втором по силе дивизионе чемпионата Португалии.

Ранее Telegraf.news писал, что Минспорта Беларуси определилось с приоритетными видами спорта на 2025 год, куда вошли 27 разновидностей, но не вошёл футбол.

Футбол не попал в список приоритетных видов спорта в Беларуси на 2025 год