Бах призвал допустить белорусских спортсменов к международным соревнованиям

Опубликовано: 08.03.2025 17:05 , Обновлено: 08.03.2025

Томас Бах перед тем, как покинуть пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) после двенадцати лет службы дал прощальное интервью немецкому агентству RND. 71-летний функционер рассказал, как он сегодня относится к своей прежней дружбе с Владимиром Путиным. А ещё призвал спортивные федерации допустить белорусов к международным соревнованиям.

По его словам, белорусские спортсмены, как и российские, должны иметь право выступать на международных соревнованиях под эгидой Олимпийского комитета.

“Каждый спортсмен, соблюдающий олимпийские правила, должен иметь возможность принять участие в Олимпийских играх. В Париже соревновались спортсмены с территорий всех 206 национальных олимпийских комитетов, в том числе имеющие российские и белорусские паспорта”, - заявил Томас Бах, обвинив Национальный олимпийский комитет Беларуси и аналогичный орган в РФ в “нарушениях Олимпийской хартии”, из-за чего белорусских спортсменов допустили на Олимпиаду в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов “на особых условиях”.

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“Меня называют нацистом”

Томас Бах заявил, что его в прошлом дружественные отношения с Владимиром Путиным не были особенными, а стали следствием необходимости провести Олимпиаду в Сочи на высшем уровне.

“Мы очень хорошо с ним поработали в преддверии зимних Олимпийских игр в Сочи — как мы хорошо работаем с любым правительством, любым главой государства принимающей страны. Позднее то же самое произошло с главами государств и правительств Бразилии, Южной Кореи, Японии, Китая и, наконец, с Эммануэлем Макроном и французским правительством”, - утверждает глава МОК.

Однако он напомнил, что вскоре после Игр в Сочи о спонсируемом Россией допинге стало известно общественности, что “серьезно осложнило отношения”.

“В результате наших действий после вторжения на Украину отношения с Россией сейчас не только полностью заморожены, но и превратились в полную противоположность. С тех пор в России меня называют нацистом”, - заявил Томас Бах.

Ранее Telegraf.news писал, что Томас Бах, нынешний президент Международного олимпийского комитета (МОК), принял решение не только не участвовать в предстоящих выборах, но и покинуть пост члена МОК после 23 июня 2025 года. Об этом решении объявил исполнительный комитет МОК на своём сайте.

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Однако ранее появилась информация, что Международный олимпийский комитет (МОК) ищет пути, которые позволят спортсменам из Беларуси и России принять участие в следующих зимних Олимпийских играх, которые намечены на 2026 год. Об этом сообщили источники в нескольких федерациях зимних видов спорта. Тем не менее многие международные федерации отнеслись к давлению со стороны МОК по этому вопросу негативно.

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