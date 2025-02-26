Томас Бах подал в отставку с поста члена Международного олимпийского комитета

Опубликовано: 26.02.2025 20:27 , Обновлено: 26.02.2025

Томас Бах, нынешний президент Международного олимпийского комитета (МОК), принял решение не только не участвовать в предстоящих выборах, но и покинуть пост члена МОК после 23 июня 2025 года. Об этом решении объявил исполнительный комитет МОК на своём сайте.

В сообщении МОК сказано, что 23 июня 2025 года состоится передача полномочий новому президенту МОК. Выборы нового главы организации пройдут 20 марта 2025 года в Коста-Наварино (Греция).

На этой неделе Томас Бах подал в Исполнительный комитет МОК прошение об отставке. Ранее он заявлял, что не намерен претендовать на продление своих полномочий.

Томаса Баха избрали на пост президента МОК 10 сентября 2013 года. Он стал девятым главой организации. 10 марта 2021 года его переизбрали на второй срок.

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