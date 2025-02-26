МОК предложил федерациям допустить белорусов на зимнюю Олимпиаду. Что известно?

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Опубликовано: 26.02.2025 11:02 , Обновлено: 26.02.2025

Международный олимпийский комитет (МОК) ищет пути, которые позволят спортсменам из Беларуси и России принять участие в следующих зимних Олимпийских играх, которые намечены на 2026 год. Об этом сообщили источники в нескольких федерациях зимних видов спорта.

Пока шансов на свободное участие белорусских и российских спортсменов из-за действующих ограничений, введённых после начала войны в России и Украине, не так много. Многие федерации зимних видов спорта, например, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU), исключили белорусов и россиян из всех соревнований, проводимых под эгидой этих организаций.

Лишившись возможности выступать на международных соревнованиях, спортсмены лишились и возможности заработать лицензии на Олимпиаду. Ведь именно так “зарабатывается” большинство путевок на Игры - за счет побед и успешного выступления на чемпионатах мира и прочих соревнованиях континентального уровня, либо напрямую в отборочных турнирах на континентальном или мировом уровне.

Если действующие ограничения сохранятся в следующем сезоне, то спортсмены из Беларуси и России фактически потеряют шанс попасть на зимние Олимпийские игры, которые должны пройти с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. По данным журналистов шведского телеканала SVT, МОК всячески стремится этого не допустить и настаивает на участии спортсменов хотя бы под нейтральным флагом.

“Они не говорят нам напрямую: “Сделайте это, иначе не получите денег”, но они очень ясно дают понять, что хотят найти решение, которое позволит нейтральным спортсменам принять участие в Играх. Они заинтересованы в этом и надеются, что мы вскоре начнем допускать нейтральных спортсменов к участию в следующем сезоне”, — сообщил один из источников STV Sport.

Президент IBU Олли Далин подтвердил, что МОК хочет допустить россиян и белорусов к участию в Играх. При этом он подчеркнул, что Международный союз биатлонистов не намерен идти на уступки.

“Наша нынешняя позиция ясна - членство России и Беларуси приостановлено в федерации, поэтому никаких переговоров на эту тему мы сейчас не ведем”, - заявил он.

Официальный комментарий МОК на запрос шведских журналистов SVT был немногословен и ясности в будущее белорусских спортсменов, претендующих на участие в Зимних Олимпийских играх, не привнёс. В МОК лишь заявили, что “система с нейтральными спортсменами хорошо зарекомендовала себя на Олимпиаде в Париже”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях стало известно о том, что Объединённый мир борьбы (UWW) смягчил критерии допуска спортсменов из Беларуси и России до международных турниров. Ожидается, что отныне в соревнованиях запретят участвовать только тем, кто в устной или письменной форме поддерживает вооружённый российско-украинский конфликт. Ограничение, связанное с принадлежностью атлетов к силовым структурам или армии, в организации решили снять.

Белорусским борцам смягчили критерии допуска к международным соревнованиям