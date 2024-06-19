Жена бразильского спутника Соболенко рассказала, что думает об их отношениях

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Опубликовано: 19.06.2024 10:06 , Обновлено: 19.06.2024

Белорусская теннисистка Арина Соболенко на днях в очередной раз появилась на публике с бразильским бизнесменом Георгиосом Франгулисом, владельцем бренда Oakberry. На этот раз на вечеринке, организованной для спортсменов по случаю начала турнира WTA в Берлине, молодые люди вели себя как настоящая пара, чем привлекли к себе внимание СМИ и, как следствие, законной супруги бизнесмена, с которой тот состоит в браке уже 8 лет.

Об отношениях Соболенко с женатым бразильским бизнесменом стало известно ещё весной этого года. Пара поначалу скрывала свои отношения, но когда в СМИ стало появляться все больше фотографий и заметок об их связи, они решили выйти из тени. Сначала они вместе появились на трассе “Формулы-1”, а затем начали выкладывать совместные фотографии в своих социальных сетях.

Последний случай - это вечеринка перед турниром WTA в Берлине, на которой пара без тени стеснения официально сфотографировалась на фоне так называемой “стены”, держась за руки, а затем поделились фото в своих соцсетях. При этом, как отметило польское издание Оnet.pl, Франгулис в последнее время фактически в открытую сопровождает Соболенко во время последних турниров.

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Впрочем, ни Соболенко, ни сам бизнесмен официально пока не комментировали ни свои отношения, ни тот факт, что Франгулис вообще-то официально женат. А вот его супруга, Бех Арментано, о новом романе мужа уже высказалась.

Когда её попросили прокомментировать один из случаев, когда Франгулис якобы на публике поцеловал Соболенко, она подтвердила, что официально ещё состоит в браке с бизнесменом, но о романе с белорусской теннисисткой прекрасно осведомлена.

“Я за мужем за Георгиосом, но буду требовать развода. У них роман еще с Калифорнии”, - сообщила Арментано.

При этом, как подметили польские журналисты, на официальной страничке Франгулиса в Instagram до сих пор есть пост со свадебной фотографией, в котором бизнесмен признается в любви своей супруге (впрочем, комментарии под постом закрыты).

“Лучше и быть не может! Я люблю тебя, моя дорогая! Моя жизнь! Моя жена! Навсегда!” — написал в октябре 2016 года бизнесмен под свадебной фотографией с супругой.

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Ранее, как рассказывал Telegraf.news, Соболенко заметили в компании бизнесмена и основателя бренда Oakberry Георгиоса Франгулиса на турнире в испанском Мадриде. В соцсети Х появилось видео, на котором заметно, как мужчина кладет свою руку ниже талии спортсменки. Позднее Соболенко опубликовала в своем аккаунте Instagram совместное фото с новым ухажёром с Гран-при Эмилии-Романьи в Италии.

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