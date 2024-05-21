Соболенко перестала скрывать свои отношения с женатым мужчиной

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Опубликовано: 21.05.2024 16:16 , Обновлено: 21.05.2024

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в своем аккаунте Instagram фото с Гран-при Эмилии-Романьи (один из этапов чемпионата мира по автогонкам) в Италии. На одном фото заметно, как спортсменка приобняла бизнесмена и основателя бренда Oakberry Георгиоса Франгулиса, которого в конце апреля уже видели в компании Соболенко.

“С корта на трассу. Спасибо за тур, @haasf1team!” - подписала пост с фото и видео со спортивного состязания теннисистка. На одном ролике заметно, как Соболенко идет, держась за руку с Франгулисом.

На фото она приобнимает бизнесмена и улыбается вместе с ним. Судя по всему, такими публикациями спортсменка подтверждает свой роман с Франгулисом, о котором уже не раз писали СМИ.

Фото: Instagram arynasabalenka

Напомним, Соболенко и Франгулиса уже видели вместе на турнире в испанском Мадриде в конце апреля. Тогда в соцсети Х появилось видео, на котором заметно, как мужчина кладет свою руку ниже талии спортсменки.

Кто же такой этот Франгулис? Известно, что он основатель бренда Oakberry и автогонщик, бизнесмену 35 лет. Мужчина родился и вырос в Бразилии, сейчас живет в Майами (США). Франгулис женат, но его супруга Бех Арментано, как сообщают СМИ, планирует подавать на развод.

Кстати, любопытно, что компания Oakberry ранее объявила о партнерстве с Соболенко. Бренд выпускает в том числе продукты питания, приготовленные из ягод асаи.

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