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Роберт Дауни младший заключил контракт, который сделает его "самым высокооплачиваемым актёром всех времён". Сколько пообещали?

Роберт Дауни младший заключил контракт, который сделает его "самым высокооплачиваемым актёром всех времён". Сколько пообещали?
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Голливудский актёр Роберт Дауни младший, согласившийся накануне вернуться в киновселенную Marvel в амплуа нового персонажа, вероятнее всего, станет самым высокооплачиваемым актёром всех времён. Об этом свидетельствуют условия контракта актёра, о подробностях которого рассказало издание DailyMail.

Напомним, что 28 июля стало известно, что 59-летний актёр, который ранее был задействован в киновселенной Marvel в роли Железного человека Тони Старка, вернётся на экраны, но уже в другой роли. Оскароносный Дауни младший сыграет злодея Доктора Дума из Фантастической четверки в двух новых, готовящихся к производству фильмах о Мстителях.

По данным DailyMail, звезда «Оппенгеймера» получит более 80 миллионов долларов в качестве гонорара, а также будет получать отчисления от кассовых сборов.

Кроме того, в контракте актёра предусмотрены привилегии в виде перелётов на частном самолете, специальной охраны и целого «трейлерного лагеря».

Всё выше перечисленное говорит о том, что Роберт Дауни младший сможет обойти по гонорарам предыдущих рекордсменов. А именно: Брюса Уиллиса за «Шестое чувство», Тома Круза за перезагрузку «Лучшего стрелка» и Уилла Смита за «Людей в черном 3».

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Стоит отметить, что Дауни-младший — самый высокооплачиваемый участник киновселенной Marvel. На роли Тони Старка он уже заработал около полумиллиарда долларов. Актёр появлялся в четырёх фильмах «Мстители», трёх фильмах о Железном человеке и эпизодических ролях в фильмах «Невероятный Халк», «Первый мститель: Противостояние» и «Человек-паук: Возвращение домой».

Несмотря на то, что его персонаж актёра уже мёртв, сюжетные повороты на основе мультивселенной франшизы оставляет ему возможность для возвращения.

В Marvel Studios полагают, что возвращение Дауни младшего позволит вернуть франшизу, которая сейxfc находится в некотором упадке, к миллиардным кассовым сборам.

Известно, что съёмки новых частей фильмов о “мстителях” запланированы на весну 2025 года в Лондоне.

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