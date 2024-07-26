Дженнифер Энистон ответила соратнику Трампа на "бездетных кошатниц"

Опубликовано: 26.07.2024 08:44 , Обновлено: 26.07.2024

Звезда сериала "Друзья", актриса Дженнифер Энистон, обрушилась с критикой на Джея Ди Вэнса, кандидата в вице-президенты Трампа, который назвал некоторых известных женщин, выступающих за демократов, "бездетными кошатницами".

В своем Instagram актриса написала: “Я действительно не могу поверить, что это говорит потенциальный вице-президент. Все, что я могу сказать, это… Мистер Вэнс, я молюсь, чтобы вашей дочери посчастливилось однажды родить собственных детей”.

Таким образом Энистон отреагировала на недавно появившиеся комментарии Вэнса, который сказал ведущему Fox News Такеру Карлсону, что США управляются “кучкой бездетных кошатниц, которые недовольны своей жизнью и выбором, который они сделали, и поэтому они хотят сделать несчастной и остальную страну”.

“Посмотрите на Камалу Харрис, Пита Буттиджича, AOC [Александрию Окасио-Кортес], все будущее демократов контролируется людьми без детей. Какой смысл в том, что мы передали нашу страну в руки людей, которые на самом деле не имеют к ней прямого отношения?” - заявил ульра-правый кандидат в вице-президенты США.

В свою очередь, Дженнифер Энистон все чаще говорит о своих проблемах с фертильностью, в том числе о неудачных попытках искусственного зачатия. В своем посте в Инстаграме Энистон добавила, что надеется, что дочери Вэнса “не придется прибегать к ЭКО в качестве второго варианта. Потому что ты пытаешься отнять у нее и это тоже”.

Вэнс, у которого трое детей, неоднократно заявлял о своем несогласии с абортами и даже лечением бесплодия.

Выступая на прошлой неделе с предвыборной речью в Мичигане, действующий вице-президент США Камала Харрис напомнила о позиции соратника Трампа по правам женщин.

“Поймите, это человек, который в Сенате Соединенных Штатов участвовал в блокировании мер защиты при проведении ЭКО. Это человек, который всеми силами дал понять, что он выступает за национальный запрет абортов”, - заявила она.