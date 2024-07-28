В Голливуде с помпой объявили о возвращении Роберта Дауни-младшего в Marvel. Но не Железного человека

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Опубликовано: 28.07.2024 11:54 , Обновлено: 28.07.2024

В киновселенной Marvel грядёт невероятное: Роберт Дауни-младший объявил о своём возвращении. Правда, уже не в роли благородного и всем полюбившегося Железного человека — теперь звезда Голливуда предстанет в образе злодея Виктора фон Дума. Премьеры двух новых фильмов — "Мстители. Судный день" и "Мстители. Секретные войны" — запланированы на 2026 и 2027 годы.

Братья Руссо, которые сняли четыре эпизода Marvel, включая “Мстители: Финал” 2019 года, снова объединились, чтобы возглавить следующий полнометражный фильм о супергероях. В субботу вечером они официально заявили о своём возвращении, выйдя под бурные аплодисменты на сцену в Сан-Диего, где проходил фестиваль комиксов Comic-Con.

“Когда мы снимали “Мстителей: Финал”, мы действительно верили, что это наш конец в кинематографической вселенной Marvel”. Этот показ из четырёх фильмов был невероятным, и мы были творчески истощены ”, — отметил один из режиссёров.

Однако с тех пор братья Руссо нашли “совершенно особенную историю”, которая убедила их вернуться. По их словам, это и стало причиной, почему “они с Энтони здесь”, передал американский еженедельник Variety.

Перед тем, как режиссёры ошеломили фанатов, на сцене стояли статисты, одетые как Доктор Дум, – в маске и с плащом. Подогревая интерес, Руссо подчеркнул: «В качестве доказательства невообразимых возможностей вселенной Marvel мы представляем вам единственного человека, который мог бы сыграть Виктора фон Дума…»

«Виктор фон Дум — один из самых сложных и интересных героев во всей литературе. И если мы собираемся вывести его на экран, то нам нужен величайший актёр в мире»”, — подчеркнули во время фестиваля братья Руссо.

Напомним, дебют Дауни в качестве Тони Старка произошёл в 2008 году в «Железном человеке» – фильм положил начало киновселенной Marvel. В течение следующих 11 лет актёр возвращался к роли 10 раз, включая небольшие появления в «Невероятном Халке» и «Возвращении домой». История героя завершилась в «Мстителях: Финал», где Старк погиб.

[info_b]К слову, в марте этого года Роберт Дауни-младший получил “Оскар” за лучшую мужскую роль второго плана в фильме Кристофера Нолана “Оппенгеймер”. Кроме того, недавно актёр сыграл оперативника ЦРУ в мини-сериале Пак Чан-Вука “Сочувствующий” — за это его номинировали на премию “Эмми”. [/info_b]

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