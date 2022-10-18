Пугачева отожгла на концерте Гребенщикова с Макаревичем

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Опубликовано: 18.10.2022 16:25 , Обновлено: 18.10.2022

Алла Пугачева поделилась в соцсетях фото и видео с концерта Бориса Гребенщикова в Тель-Авиве. Там же она встретилась и с Андреем Макаревичем. Поклонники назвали их «легендарной тройкой».

«Встреча с БГ, как встреча со СВЕТОМ в конце туннеля.❤️#Борис Гребенщиков», — написала Пугачева под постом в Instagram.

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/Cjz5313qgiz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) [/link]

Также она выложила фото с Борисом Гребенщиковым и Андреем Макаревичем, который тоже посетил концерт.

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[link href=“https://www.instagram.com/p/Cjz6fQSqpxh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) [/link]

«Легендарная тройка», «Хорошая компания это бесценно в наше время ❤️ Да и во все времена пожалуй ❤️❤️❤️», «Любимые! Лучшие! Самые честные!», «Три столпа адекватности???», — написали поклонники в комментариях.

Но на Пугачеву налетели и «хейтеры»:

«Долго ли ей опять переобуться? Станете, и холопами, и рабами, вы - поющие ей оды о “великости”. Как говорят: не верь тому, кто хоть раз предал», «Это вам не московские концертные залы , где она всегда была в первых рядах. Нашла свое место», «У неё теперь выход в “свет”,это посещение концертов соотечественников, на которые она в России не захаживала», — заявили они.

Напомним, музыканты Гребенщиков и Макаревич резко осудили российское вторжение в Украину и уехали из России.

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В свою очередь Алла Пугачева долго не делала никаких заявлений. Но в середине сентября взорвала интернет (и не только), когда в соцсетях попросила власти РФ признать ее иноагентом, вслед за мужем Максимом Галкиным, и заявила о выступила за «прекращение гибели ради иллюзорных целей».

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Позже она рассказала, что думает про тех, кто ее критикует и ненавидит.

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А еще через время поблагодарила россиян за поддержку.

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