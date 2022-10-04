Пугачева ответила хейтерам в России — «Были холопами, стали рабами»

Опубликовано: 04.10.2022 13:17 , Обновлено: 04.10.2022

Советская и российская певица Алла Пугачева 4 октября опубликовала в своем Instagram новый пост, который ее поклонники уже назвали гениальным. В нем она рассказала, что думает про тех, кто ее критикует и ненавидит.

«Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна», — написала королева российской поп-музыки.

И добавила: «Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами».

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[link href=“https://www.instagram.com/p/CjSUFKfqSTs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) [/link]

На этот пост ответила российская журналистка Ксения Собчак: «Им , увы, нравятся те, кого «назначили» нравиться… в этом трагедия…»

Тысячи поклонников поблагодарили Пугачеву и поставили смайлики с апплодисментами.

«Это Гениально, ей Богу, Гениально??», «Какое счастье что в вас не ошиблись Миллионы людей. Браво Алла Борисовна, спасибо за вашу чистоту», «Всегда королева! ????», — написали они в комментариях.

Напомним, с началом войны в Украине Алла Пугачева покинула Россию вместе с мужем Максимом Галкиным. После она неожиданно вернулась. Но, по сообщениям СМИ, снова покинула родину и вылетела в Израиль.

Ранее Телеграф писал, что Пугачева взорвала интернет (и не только), когда в соцсетях попросила власти РФ признать ее иноагентом, вслед за мужем Максимом Галкиным, и заявила о выступила за «прекращение гибели ради иллюзорных целей».

«Знаю, кто будет следующим президентом России» — Пугачева сделала заявление. Как отреагировали в РФ и Украине