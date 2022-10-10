"Я счастлива" - Пугачева поблагодарила многие миллионы россиян
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Советская и российская певица Алла Пугачева поблагодарила россиян за поддержку. Написав об этом в своем Инстаграме 10 октября.
«Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за ЛЮБОВЬ и ПОДДЕРЖКУ, за умение отличать ПРАВДУ от ЛЖИ. Молюсь о вас и мире на СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ. Я СЧАСТЛИВА!!!❤️?????», — написала Пугачева на своей странице.
Судя по словам “святая земля” певица находится в Израиле.
Ранее Телеграф сообщил, что певица Алла Пугачева 4 октября опубликовала в своем Instagram новый пост, который ее поклонники уже назвали гениальным. В нем она рассказала, что думает про тех, кто ее критикует и ненавидит.
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