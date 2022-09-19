🎤 Мнение

Опубликовано: 19.09.2022 09:24 , Обновлено: 15.11.2024

Советская и российская певица Алла Пугачева, которую называют королевой поп-музыки, взорвала интернет (и не только) после своего поста в соцсетях. В нем она попросила власти РФ признать ее иноагентом, вслед за мужем Максимом Галкиным, и сделала довольно резкое заявление. Посмотрели, как на это отреагировали в России и Украине.

«Прекращение гибели за иллюзорные цели»

Неожиданный пост появился в Instagram артистки в воскресенье 18 сентября.

«Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», — написала Пугачева.

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[link href=“https://www.instagram.com/p/CipbuA9qzIe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“font-family: Arial,sans-serif; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) [/link]

В комментариях ее смайликами и сердечками поддержали журналистки Ксения Собчак и Ирина Шихман, актриса Юлия Высоцкая, а также поклонники. Другие медиаперсоны делились записью в своих аккаунтах.

Пост лайкнули на данный момент почти 600 тыс. человек, прокомментировали — 78 тыс.

Кстати, как заметило «Агентство», многие российские СМИ, не упомянули в своих материалах слова про «гибель наших ребят за иллюзорные цели». Издание подчеркнуло, что это не первый раз, когда там «цензурируют Пугачеву, рассказывая о ее постах». В начале сентября они не процитировали ее слова с критикой современных политиков из поста про похороны Михаила Горбачева.

«Утратила связь с реальностью» — депутат Госдумы

В свою очередь депутат Государственной думы России, соавтор законопроекта об иностранных агентах Петр Толстой написал в своем телеграм-канале:

«Мне жаль, что Пугачева, бывшая самая популярная певица страны, настолько утратила связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает поражения России. Теперь ее место в историческом музее времен СССР».

И добавил: «Самое, наверное, грустное для артиста — перестать чувствовать свою страну и свой народ, выпасть из истории Родины своей. И у нее, в отличие от Галкина, другой страны не будет. И иноагентом она не станет, и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдет. Победим без ее песен».

Еще один депутат Госдумы Елена Драпеко заявила: «Пугачева — женщина умная, должна предугадывать последствия сказанного. Если она решила поддержать мужа, пусть вместе с ним путешествует по миру».

«Поливать помоями свою «любимую» страну — настоящее достоинство» — Тимати

А репер Тимати, который поддерживает «спецоперацию» РФ, написал под постом Пугачевой:

«Думаю, что поливать помоями свою «любимую» страну и хихикать над ее политическими решениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейский залах — это настоящее достоинство и патриотизм! Быть излюбленной властью и всю жизнь получать госнаграды, практически собрать «полного кавалера ордена» и споткнуться на получении последней степени. Здесь, скорее, правда, о которой не знает читатель. Зато читатель хорошо помнит, что «иноагент» полжизни проработал на федеральном Первом канале и именно по этой причине его узнала вся «любимая страна». Желаю вам удачи».

«Знаю, кто станет президентом России»

Тем временем украинские чиновники по-другому отреагировали на заявление королевы российской эстрады.

«Теперь я знаю, кто станет президентом России на досрочных выборах, которые состоятся уже в следующем году. Это Алла Борисовна Пугачева! Женщина, кумир миллионов, Примадонна, которая нашла в себе силы и смелость в отличии от многих мужчин публично выступить за прекращение войны и за мир, зная, что за это сейчас дают 7 лет тюрьмы», — выразил мнение советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Пугачева, дятлы небесные, это СССР против РФ»

А советник Офиса президенты Украины Алексей Арестович раскритиковал «украинских блогеров с парой тысяч подписчиков», которые «громко рассуждают на тему, да кто такая Пугачева?..)»

«Пугачева, дятлы небесные, это СССР против РФ. Это часть самоидентификации тех, кто поддерживал главные цели войны, объявленные Путиным — восстановление СССР, т.е. российского населения в возрасте 40+. Пугачева — это центр притяжения очень серой страны под названием «поздний СССР», self-made персона, главная, архетипичная, подсвеченная всеми лучами и собравшая все внимание тех, кто тоже хотел быть Личностью, но ему не удавалось», — считает он.

«Это — аккумуляция чувств, надежд, чаяний, любви, мечтаний десятков миллионов людей, чья коллективная в несколько десятков лет медитация сошлась в ней, как в фокусе. Чьим коллективным голосом она говорила. Это — десятки миллионов душ, поднятых ее песнями (хотя бы и на минуты) до очень высокого уровня чувств. Это — учитель поколений — в стране, где чувствовать отучали. Это — главная антитеза советской системе и — главный теза того, что хорошего вложили в то мрачноватое, душное, серое общество люди».

«Это эпоха», — заявил Арестович.

Власти РФ объявили Галкина «иноагентом»

Министерство юстиции РФ внесло мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов 16 сентября. На это шоумен назвал повод «надуманным» и заявил, что занимается не политической деятельностью, а «юмористическим жанром, политической сатирой».

Напомним, Галкин не раз высказывался против военных действий России в Украине, а также давал концерты в поддержку украинцев.

https://telegraf.plus/novosti/trudyazhka-i-prosto-poryadochnyj-galkin-vystupil-na-koncerte-v-varshave-v-sine-zheltom-kostjume-zriteli-ocenili/

А ранее российские СМИ сообщили со ссылкой на депутата Худякова, что на шоумена максима Галкина завели уголовное дело по заявлению «неравнодушного гражданина».

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