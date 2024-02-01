Все музыканты российской группы «Би-2» улетели из Таиланда в Израиль

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Опубликовано: 01.02.2024 08:29 , Обновлено: 01.02.2024

Министерство иностранных дел Израиля вечером 31 января сообщило об освобождении музыкантов российской группы "Би-2", задержанных в Таиланде несколько дней назад. Вместо депортации в Россию, которая грозила музыкантам с российским гражданством, всем задержанным в итоге позволили вылететь в Израиль. Это стало возможно после вмешательства департамента по делам израильтян за рубежом.

В заявлении МИД Израиля на официальной страничкев соцсети X (бывший Twitter) сообщается, что “шесть членов группы, в том числе трое граждан Израиля, вылетели в Израиль и присоединятся к своему коллеге - гражданину Израиля, прибывшему сегодня утром из Таиланда” (речь идет о Егоре Бортнике (Леве “Би-2”), который смог улететь днём ранее).

Как сообщили израильские дипломаты, посол Израиля в Таиланде Орна Сагив и консул Израиля в Таиланде Эли Сена сопровождали членов группы с момента, когда стало известно об их аресте, до посадки на самолет в Израиль.

“Я рад, что благодаря умной и упорной дипломатической работе нам удалось освободить граждан Израиля, арестованных в Таиланде, вместе с их коллегами - иностранными гражданами. Все они на пути в Израиль и чувствуют себя хорошо. “Кто спасает одну душу, словно спас целый мир”, - прокомментировал ситуацию министр иностранных Израиля Исраэль Кац.

В соцсетях также появилось первое фото музыкантов, сделанное непосредственно перед вылетом в Израиль вместе с израильским консулом.

Россия потребовала от Таиланда выдать музыкантов Би-2 — Sota

Напомним, на прошлой неделе полиция тайского курорта Патонг на острове Пхукет задержала семерых участников рок-группы «Би-2» сразу после концерта. Российское издание Sota сообщило со ссылкой на свои источники, что российский генконсул в Пхукете Владимир Соснов потребовал от местных властей депортировать задержанных в Россию.

Участников группы «Би-2» задержали в Таиланде

Ранее музыканты уехали из России, по их собственным признаниям - «из-за давления, вызванного антивоенной позицией коллектива».

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