Россия потребовала от Таиланда выдать музыкантов Би-2 - Sota

Опубликовано: 27.01.2024 15:57 , Обновлено: 27.01.2024

Российское издание Sota сообщило со ссылкой на свои источники, что российский генконсул в Пхукете (Таиланд) Владимир Соснов потребовал от местных властей депортировать в Россию задержанных ранее музыкантов рок-группы Би-2.

Sota сослалась на российского политика Дмитрия Гудкова, который пытается помочь музыкантам. По его словам, российский консул, имеющий тесные связи с местными властями, лично позвонил в департамент миграции Таиланда и потребовал не отпускать музыкантов со штрафом, а депортировать их в РФ.

Ранее участников рок-группы Би-2 оштрафовали за проведение концерта без получения рабочих виз.

В свою очередь, генконсул РФ в Пхукете [link href=“https://sputnik.by/20240127/gruppu-bi-2-deportiruyut-iz-tailanda-1083145289.html” rel=“noopener” target=“_blank”] выказал [/link] уверенность, что музыкантов уже точно депортируют. По его словам, пятеро из семи участников группы являются гражданами России. “Еще два члена группы въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии”, - застал Владимир Соснов, добавив, что музыкантов переместят в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке.

Российский дипломат выразил уверенность, что музыкантов отправят именно в Россию, страну выдачи паспортов.

Sota [link href=“https://t.me/sotaproject/73113” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщила [/link], что формально власти Таиланда могут депортировать музыкантов в Россию, так как половина группы из 7 человек въехала в Таиланд по российским паспортам. Также среди членов Би-2 есть граждане Израиля и Австралии.

В России музыкантам могут грозить реальные сроки за высказывания против войны России в Украине. Поэтому оппозиционный российский политик Гудков попросил своих сторонников и фанатов группы “поднимать шум и писать в твиттер Департамента по связям с общественностью правительства Таиланда с требованием освободить музыкантов”.

В МИД России не комментировали сведения издания Sota о том, что требуют депортировать Би-2. Однако пресс-секретарь Мария Захарова обвинила группу в поддержке терроризма.

«Российские дипломаты оперативно и полноформатно доводят до страны пребывания позицию своей страны, всего народа по теме СВО и всем связанным с ней вопросам. Никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм. Теракты, совершаемые упырями Зеленского, ужасают весь мир». При этом, музыкантов Би-2 Мария Захарова назвала «деятелями антикультуры».

[info_b]В начале войны солист Лева Би-2 заявил, что группа покинула территорию России из-за “политических взглядов и проблем с концертной деятельностью”. Позднее, осенью 2023 года, он признался, что передавала деньги на помощь ВСУ.[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что полиция тайского курорта Патонг на острове Пхукет задержала участников рок-группы «Би-2» сразу после концерта. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в отделении туристической полиции Пхукета. Инфорагентство уточнило, что задержали семь человек – шестерых россиян и одного гражданина Израиля.

Участников группы «Би-2» задержали в Таиланде