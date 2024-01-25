Участников группы «Би-2» задержали в Таиланде

Опубликовано: 25.01.2024 13:25 , Обновлено: 25.01.2024

Полиция тайского курорта Патонг на острове Пхукет задержала участников рок-группы «Би-2» сразу после концерта. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в отделении туристической полиции Пхукета. Инфорагентство уточнило, что задержали семь человек – шестерых россиян и одного гражданина Израиля. Что случилось?

Музыкантов задержали после концерта 24 января во время рейда по проверке документов, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на «свой источник» в управлении полиции Пхукета. По его словам, у артистов не было официальных разрешений на работу, обязательных для концертных выступлений в Таиланде. «Рокеры приехали по обычной туристической визе», написал ТГ-канал BRIEF.

Семеро задержанных участников «Би-2» провели ночь в камере временного содержания районного отделения полиции, сообщил источник РИА Новости. По его информации, суд должен состояться 26 января, а после артистам грозит депортация и запрет въезжать в Таиланд на какое-то количество лет.

Собеседник ТАСС добавил, что музыканты должны заплатить штраф, размер которого определит суд. По данным Shot, музыкантам грозит штраф в 50 тысяч батов (1400 долларов США).

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Концерты «Би-2» в Таиланде прошли 22 января (в Паттайе) и 24 января (на Пхукете). Иностранцы обязаны получать разрешение, чтобы работать в стране. Нарушителям грозят арест, штраф и депортация с последующим запретом на въезд в Таиланд.

[info_b]Основные участники группы «Би-2» – Егор Бортник ( Лева Би-2) и Александр Уман (Шура Би-2). В ее состав также входят Андрей Звонков, Макс Лакмус, Борис Лифшиц и Ян Николенко.

В мае 2023 года Минюст России внес Егора Бортника в реестр иностранных агентов. Ведомство объяснило свое решение тем, что музыкант «выступал против военной операции, негативно высказывался в отношении России, ее граждан и органов госвласти».[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что Министерство культуры России предложило организовать новый музыкальный конкурс по аналогии с международным конкурсом “Евровидение”, от участия в котором страну отстранили в 2022 году, после начала активных военных действий в Украине. По словам гендиректора “Первого канала” Константина Эрнста, провести собственный музыкальный конкурс могут уже в 2024 году и сделать его ежегодным.

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