В шведском Мальмё определили победителей первого полуфинала «Евровидения-2024». Кто из соседей Беларуси прошел?

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Опубликовано: 08.05.2024 07:57 , Обновлено: 04.07.2024

Вечером во вторник, 7 мая, в шведском Мальмё определись первые финалисты 68-го международного конкурса песни «Евровидение 2024». Посмотрели, кому из соседних с Беларусью стран продолжит бороться в финале, который планируют провести в эту субботу, 11 мая.

В первом полуфинале на сцене арены «Malmo Arena» выступили представители 15 государств, в том числе трёх стран-соседок Беларуси - Литвы, Польши и Украины. Тех, кто продолжит борьбу за звание лучшего исполнителя в финале, определяли посредством зрительского голосования.

В результате певице Luna, представлявшей Польшу с песней «The Tower», пробиться в финал не удалось, а вот украинский дуэт Alyona Alyonа & Jerry Heil и литовский исполнитель Сильвестр Белт с композицией «Luktelk» получили шанс побороться за звание победителя.

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Вот полный список стран, которые продолжат своё выступление на «Евровидении-2024»:

Сербия,

Португалия,

Словения,

Украина,

Литва,

Финляндия,

Кипр,

Хорватия,

Ирландия,

Люксембург.

Помимо непосредственных участников первого полуфинала на сцену в Мальмё 7 мая также вышли представители Швеции - страны-организатора, и так называемой “Большой пятёрки”, которые в финал проходят вне конкурса. Для тех, кто не смог посмотреть шоу в прямом эфире, организаторы «Евровидения-2024» выложили запись трансляции на официальном Youtube-канале конкурса.

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