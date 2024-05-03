Где белорусам посмотреть "Евровидение-2024"? Нашли несколько вариантов

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Опубликовано: 03.05.2024 12:15 , Обновлено: 03.05.2024

Близится «Евровидение» — одно из самых ожидаемых событий музыкального мира Европы. Однако посмотреть шоу по телевизору, как и ранее, ни у белорусов, ни у россиян не получится. Но отчаиваться не стоит. "Евровидение" можно будет увидеть в интернете.

Открытие “Евровидения-2024” запланировано на 7 мая. В этом году оно пройдёт в Мальмё (Швеция).

В рамках первого полуфинала будут выступать 14 участников, среди которых украинский дуэт Аlyona Аlyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria. Второй полуфинал проведут 9 мая, а грандфинал 68-го конкурса песни “Евровидение” должен состояться 11 мая.

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Почему “Евровидение” не покажут по телевизору в Беларуси?

В мае 2021 года организатор “Евровидения” — Европейский вещательный союз (EBU) — приостановил членство Белтелерадиокомпании, телеканалы которой транслировали конкурс. Таким образом Беларусь потеряла право как на участие в конкурсе, так и на показ Евровидения по своему ТВ.

В 2024 году EBU подчеркнул, что дисквалификация белорусского вещателя является бессрочной.

«В настоящее время у нас нет причин менять нашу позицию», - заявили в EBU.

Тем не менее белорусы всё же смогут посмотреть эфир популярного европейского конкурса. Его трансляция будет проходить на видеохостинге YouTube.

Есть только небольшая оговорка. На официальном канале в YouTube шоу будут транслировать на английском языке.

Если с английским у вас не очень, то можете попробовать посмотреть украинскую трансляцию.

Сделать это можно, например, на сайте «Суспільне.Євробачення».

[info_b]Если открыть просмотр не получится, то попробуйте прибегнуть к помощи любого VPN-сервиса, который предлагают украинские сервера.[/info_b]

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Как белорусам проголосовать за участников “Евровидения”?

Все зрители в странах, которые не принимают участия в конкурсе песни «Евровидение», могут проголосовать с помощью официального приложения «Евровидение» или перейти непосредственно на сайт www.esc.vote – новый центр голосования на этого конкурса песни .

И приложение, и веб-сайт автоматически предоставят правильный метод голосования для всех подходящих стран.

[info_b] Важно. В прошлом году голосование через онлайн-платформу для стран, неучаствующих в “Евровидении”, было платным. Зрители могли отдать голоса только с помощью банковской карты. После суммирования их конвертировали в баллы, которые имели тот же вес, что и у одной страны-участницы в обоих полуфиналах и гранд-финале.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал о том, что общественный вещатель Израиля телекомпания Kan согласилась внести изменения в текст песни, представленной на конкурс “Евровидение” в этом году. Ее исполняет 20-летняя певица Иден Голан.

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